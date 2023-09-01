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3個月內第2次 中國多家銀行降存款利率引資入股

記者林茂仁／綜合報導

中國多家銀行1日再調降存款利率，為三個月內第二次調降，此次調降主要針對定期存款和大額存單，降幅較大，由0.1至0.25個百分點不等。外界預估，降利率將逼出存款到股市，並有助於擴大存款利率與貸款利率的淨息差，讓銀行維持利潤空間。

證券時報報導，兩家國有大行和一家股份制銀行透露，各行將調降定存利率，其中，1年期下調0.1個百分點，2年期下調0.2個百分點，3年期、5年期下調0.25個百分點。郵儲銀行更提早在8月31日就已經下調定存利率。

一財網報導，工商銀行一客戶經理表示，該行內部已經下發相關通知，各期限定期存款執行利率下調0.25個百分點，其中，儲戶比較關注的三年定存利率原來為2.85%，下調之後為2.6%，大額存單等也將同步下降。而除了國有大行和股份行外，大多中小銀行則表示暫時還沒有調降計畫。值得注意的是，中國官方近期搶救股市的動作頻頻，但在景氣不佳的情況下，中國民眾的資金仍停留泊在定存中，藉由降低存款利率，也有助於逼出資金轉往A股，挹注資金活水。

根據存款自律定價機制，要求銀行參考以10年期國債殖利率為代表的債券市場利率和以1年期貸款市場報價利率（LPR），來合理調整存款利率水準。

殖利率 貸款 債券

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