中國製造業PMI連3個月回升 需求不足仍處於收縮區間

中國經濟持續疲軟，8月份製造業採購經理指數為49.7%，仍低於景氣榮枯線50以下。（中新社）

中國國家統計局8月31日公布8月製造業採購經理指數（PMI）為49.7，較前月上升0.4，連續三個月回升並創近五個月新高，優於市場預期，但亦連續五個月處於景氣榮枯線50以下的收縮區間，需求不足仍是主要問題。

8月非製造業商務活動指數為51，較前月下跌0.5，遜於市場預期，但持續位於擴張區間。綜合PMI產出指數為51.3，比前月上升0.2，顯示經濟景氣總體保持穩定。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，製造業方面，在調查的21個行業中，12個行業PMI較前月上升，景氣進一步改善。其中，生產需求同步回升，生產指數和新訂單指數分別為51.9和50.2，比前月升1.7和0.7，均為近五個月以來高點，特別是後者在4月以來首次升至擴張區間。

新訂單指數連續三個月上升，顯示經濟內生動力趨於增強。此外，國外需求也有變化，新出口訂單指數為46.7，較前月上升0.4，結束連續五個月的下降走勢，顯示製造業出口加快下行態勢有所放緩。

數據顯示，企業採購意願有所增強，在製造業生產和市場需求改善的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數上升1至50.5的擴張區間。

但調查結果還顯示，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。據第一財經報導，反映市場需求不足的企業占比仍達59%以上，需求收縮對企業生產活動的制約還十分突出。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，8月PMI繼續小幅回升，且絕大部分分項指標均有提高，表明經濟回升動力繼續蓄積，經濟開始顯露回升苗頭。生產經營活動預期指數繼續提高，顯現企業信心有所增強。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟對第一財經表示，基本面復甦和政策面加大力道，正逐步抵消擾動中國經濟的短期因素，但是數據仍顯示出需求不足的問題仍存，隨著積累的消費需求逐步釋放，服務消費是否還能持續穩定擴張也將繼續引起關注，政策的增量推出、實際落地和成效顯現將是重點觀察的指標。