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蘋果首款MR頭盔Vision Pro供應鏈 擬納入2中企

記者林宸誼／綜合報導

蘋果首款MR（混合實境）頭盔Vision Pro中，索尼（SONY）的顯示螢幕獨家供應局面將打破。蘋果正在評估兩家中國供應商京東方與視涯技術的顯示產品，包括根據質量控制標準及技術規範進行壓力測試。

美國科技媒體The Information報導，若良率、生產成本等符合要求，蘋果將考慮在下一代Vision Pro頭盔中Micro-OLED顯示螢幕，涉及新一代Vision Pro和內部代號為N109的「低價版頭顯」，而N109目前正處於早期開發階段。

目前來說，蘋果Vision Pro頭盔面臨許多項挑戰，一方面是產能限制，而另一方面是製造成本太高，導致頭盔售價高達3500美元(約2萬5416人民幣)，也因此蘋果正在著手解決這些問題。

報導指出，Vision Pro頭盔顯示螢幕目前由索尼獨家供應。但索尼每年僅能生產不到100萬塊Micro-OLED顯示螢幕，而每台Vision Pro頭盔便需要兩塊Micro-OLED顯示螢幕。

換言之，若是僅依靠索尼，蘋果每年的Vision Pro頭盔產能，只能被限制在50萬台。增加第二、第三家供應商之後，蘋果就可以提高產量，並降低未來頭盔的製造成本。

兩家潛在供應商中，京東方已經為蘋果的iPhone、iPad、MacBook供應顯示螢幕。

至於視涯技術，公開資料顯示，創立於2016年，主營OLEDoS顯示器研發、設計、生產和銷售，產品主要用於VR、AR、觀影設備、電子取景器等。產品包含多尺寸OLEDoS顯示器及顯示光學方案，其中也涵蓋了pancake。

安信證券指出，境內廠商Micro-OLED廠商中，視涯科技在12吋Micro-OLED屏幕上處於領先地位，目前已經在華為等龍頭消費電子廠商應用。

據天眼查顯示，視涯技術參股股東中，包括精測電子、中國互聯網投資基金、小米長江產業基金、中金啟辰等。

IT之家報導，實際上，中國公司已經深度融入蘋果Vision Pro生產流程，例如藍思科技和天才電子光學等公司就是該產品生產的關鍵貢獻者，而立訊精密也已取代和碩成為該設備的主要組裝商。

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