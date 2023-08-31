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外銀遠期外匯業務 台灣央行大金檢

編譯葉亭均、記者楊筱筠／綜合報導

路透引述四位消息人士的說法報導，台灣央行最近針對多家外商銀行進行大規模專案金融檢查，項目鎖定銀行與廠商承做的遠期外匯（DF）業務等。

其中一位消息人士透露，「其實DF（遠期外匯）央行一直有在查」，「央行最近進行的金檢規模比較大、檢查家數比較多…不只四家外商（銀行）。」

路透指出，這也是新冠疫情過後，台灣央行最大規模的專案金融檢查，金檢重點除針對銀行與廠商承做遠期外匯業務等外，另因應海外觀光客來台人數增加，央行也針對部分外幣收兌處相關業務等進行檢查。

知情人士指出，在2020、2021年疫情期間，央行多以報表查核方式進行金融檢查，隨疫情趨緩解封，央行恢復實地金檢。另一位消息人士表示，央行最近也針對包括先前被查獲涉及糧商炒匯的多家外商銀行等進行專案金檢，以了解其相關後續改善措施。

央行官員回應，央行查核分為例行查核及緊急實地查核，此次僅是疫情後恢復實地專案金檢，是針對過去糧商涉案銀行提出的改善措施查核是否落實，不是市場出現狀況，因過去疫情期間央行減少實地檢查次數、改以強化場外監理強度，且央行原本就會針對較關切的法規面查核，例如遠期外匯（DF）業務等。

2021年2月初，台灣央行公布四家涉及糧商炒匯銀行裁罰細節：廢止德意志銀行台北分行台幣遠期外匯（DF）及無本金交割台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易兩年。

央行當時表示，2019年7月起，發現部分外商銀行在台分（子）行大量受理在台八家糧商台幣遠期外匯（DF）交易，且累積承作金額達110億美元；經專案檢查六家銀行後，糧商有以商仲貿易為名，大量承作台幣遠期外匯交易進行炒匯情事，影響外匯市場穩定。

由於央行啟動疫情過後最大規模金檢，市場高度聯想，是否央行質疑有複製前一次糧商透過外銀炒匯事件。

央行 疫情 匯率

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