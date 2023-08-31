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碧桂園將發新股 債主建滔集團認股抵消欠款

記者黃雅慧／綜合報導

中國知名房企碧桂園30日在港交所公告，公司將發行3.51億股新股，發行價格為每股0.77港元(約0.09美元)，新發行股份的認購人由碧桂園債權人建滔集團全資擁有，認購股份總代價2.70億港元，將用於抵消碧桂園此前根據融資協議欠認購人的部分款項。

此舉意味著碧桂園正進行「債轉股」，將債主變成股東。在中國證監會宣告上市房企再融資鬆綁後，碧桂園積極行動。

建滔集團是一家主要從事化工產品相關業務的香港投資控股公司，目前有五大業務：覆銅面板、印刷線路板、化工產品、物業、從事酒店與液晶顯示屏等其他業務。

碧桂園董事認為，這次認購將能讓公司可資本化部分付款金額及盡量減少現金流出，所以能保留集團的現金資源及減少集團的資本負債水平，有利強化集團的財務狀況。認購完成後，集團根據融資協議欠認購人的未償還本金額將為15.98億港元，將由集團分期支付（最後一期於2023年12月）。

事實上，債轉股為中國房企一段時間以來的主要化債手段。此前恒大集團便將債務轉化成恒大物業、恒大汽車部分股權。包括融創、花樣年控股、華夏幸福、中梁控股等多家房企也有債務股權化的選項。

另一方面，中國證監會27日發布一系列資本市場利多政策，在上市公司再融資監管方面提出，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。這也為房企融資注入強心針。

碧桂園 融資 恒大集團

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