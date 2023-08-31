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中融信託爆雷 大股東經緯紡機設停損點 撤回A股上市地位

記者黃雅慧／綜合報導
中融信託爆雷後，大股東設停損點。（取材自鳳凰網）
中融信託爆雷後，大股東設停損點。（取材自鳳凰網）

日前爆雷的「中植系」旗下中融信託第一大股東經緯紡機宣布主動撤回A股上市地位，不會在8月底前公布季報，並擬於9月1日起停牌。經緯紡機解釋，「經營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響」。外界認為，這可能是中融信託停兌風波效應的延續。

主動退市在A股十分罕見，財聯社報導，之前僅*ST二重、*ST上普兩家。為保護股東權益，主動退市方案會設有現金選擇權，向股東提供變現退出機會。經緯紡機公告的現金選擇權行權價格為每股人民幣9.24元(約1.26美元)，但公司目前每股淨資產超過人民幣14元，意味現金選擇權打了6.5折，引發股民質疑與不滿。

某投行人士告訴21世紀經濟報導，經緯紡機給出的退市原因中的「經營面臨重大不確定性」很可能與現有的主營業務之一的「金融信託及資金投資業務」難以為繼有關，這背後則牽涉到金融巨鱷「中植系」旗下的金融平台恒天財富、中融信託等。

該人士認為，經緯紡機此次退市既是為了在證券市場上隔離上述正陷入風波的中植系相關金融平台的風險，設立停損點，也為了降低信披要求。「如果一旦那些金融平台暴雷，不僅僅是股價下跌的問題，也可能因信披合規性等問題引來證監會調查和股民維權。」

宣告退市後，經緯紡機30日股價收盤反現漲停。為何主動退市？雖然經緯紡機稱「經營面臨重大不確定性」，但公司過去三年有獲利，每年約可賺人民幣4億至6億元。

今年第1季，公司也有人民幣9,748萬元獲利，年減28.32%，期末總資產人民幣392.6億元，資產負債率僅36.62%。雖然業績下滑，但並非斷崖式下跌。

經緯紡機有兩大主業：紡機與信託，根據2022年報顯示，紡機營收為人民幣66億元，信託收入為人民幣49億元。代表中融信託幾乎撐起經緯紡機主要利潤來源。也因此中融信託退市或與紡機主業務關聯不大，較可能與中融信託暴雷有關。

值得注意的是，經緯紡機是中融信託的控股股東，持股37.47%。此外，經緯紡機分別持有恒天財富20%股份、新湖財富8.16%股份，而上述兩家公司均由中植集團實控人解直鯤旗下的中植財富控股。

而中融信託最近正處於資金池類產品停兌風波當中，多數受影響產品是從恒天財富、新湖財富等四大財富平台購買。

經緯紡機成立於1995年8月，是大陸大型紡織機械製造商，主要業務為生產與銷售紡織機械業務、棉麻銷售業務及金融信託業務。該公司1996年先於香港上市，並於當年12月登陸A股，2015年從港市除牌。其前三大股東均為大陸國有企業：中國紡織機械集團、恒天控股與恒天集團。

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