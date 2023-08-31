中融信託爆雷 大股東經緯紡機設停損點 撤回A股上市地位

中融信託爆雷後，大股東設停損點。（取材自鳳凰網）

日前爆雷的「中植系」旗下中融信託第一大股東經緯紡機宣布主動撤回A股上市地位，不會在8月底前公布季報，並擬於9月1日起停牌。經緯紡機解釋，「經營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響」。外界認為，這可能是中融信託停兌風波效應的延續。

主動退市在A股十分罕見，財聯社報導，之前僅*ST二重、*ST上普兩家。為保護股東權益，主動退市方案會設有現金選擇權，向股東提供變現退出機會。經緯紡機公告的現金選擇權行權價格為每股人民幣9.24元(約1.26美元)，但公司目前每股淨資產超過人民幣14元，意味現金選擇權打了6.5折，引發股民質疑與不滿。

某投行人士告訴21世紀經濟報導，經緯紡機給出的退市原因中的「經營面臨重大不確定性」很可能與現有的主營業務之一的「金融信託及資金投資 業務」難以為繼有關，這背後則牽涉到金融巨鱷「中植系」旗下的金融平台恒天財富、中融信託等。

該人士認為，經緯紡機此次退市既是為了在證券 市場上隔離上述正陷入風波的中植系相關金融平台的風險，設立停損點，也為了降低信披要求。「如果一旦那些金融平台暴雷，不僅僅是股價下跌的問題，也可能因信披合規性等問題引來證監會調查和股民維權。」

宣告退市後，經緯紡機30日股價收盤反現漲停。為何主動退市？雖然經緯紡機稱「經營面臨重大不確定性」，但公司過去三年有獲利，每年約可賺人民幣4億至6億元。

今年第1季，公司也有人民幣9,748萬元獲利，年減28.32%，期末總資產人民幣392.6億元，資產負債率僅36.62%。雖然業績下滑，但並非斷崖式下跌。

經緯紡機有兩大主業：紡機與信託，根據2022年報顯示，紡機營收為人民幣66億元，信託收入為人民幣49億元。代表中融信託幾乎撐起經緯紡機主要利潤來源。也因此中融信託退市或與紡機主業務關聯不大，較可能與中融信託暴雷有關。

值得注意的是，經緯紡機是中融信託的控股股東，持股37.47%。此外，經緯紡機分別持有恒天財富20%股份、新湖財富8.16%股份，而上述兩家公司均由中植集團實控人解直鯤旗下的中植財富控股。

而中融信託最近正處於資金池類產品停兌風波當中，多數受影響產品是從恒天財富、新湖財富等四大財富平台購買。

經緯紡機成立於1995年8月，是大陸大型紡織機械製造商，主要業務為生產與銷售紡織機械業務、棉麻銷售業務及金融信託業務。該公司1996年先於香港 上市，並於當年12月登陸A股，2015年從港市除牌。其前三大股東均為大陸國有企業：中國紡織機械集團、恒天控股與恒天集團。