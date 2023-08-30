我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

小米Q2獲利5億美元 躍增1.6倍

記者謝守真／綜合報導
小米董事長雷軍。（中新社）
小米董事長雷軍。（中新社）

小米集團29日公布今年第2季財報，營收人民幣673.5億元（約92.4億美元），高於市場預估的人民幣651.3億元，但相較去年同期下跌4％，淨利潤人民幣36.7億元（約5億美元），年增168.5%，雙雙優於市場預期。

累計小米上半年營收人民幣1268億元（約174億美元），年減11.6%，淨利潤人民幣83.7億元（約11.4億美元），年增69.5%，尤其第2季淨利潤人民幣36.7億元，優於外界預估的人民幣31.6億元（約4.3億美元），年增高達168.5%。小米表示，目前該公司整體毛利率21%，創下新高。

對於外界關注的小米汽車，小米總裁盧偉冰在財報會議上表示，小米造車進展非常順利，甚至近期一些進展遠超預期，實際投入力度更大，集團抱著未來進入全球前五大的目標來做汽車的長期布局，做全棧自研，自建汽車工廠，所以現金流的投入要比披露的數字更高。

小米董事長雷軍在個人微博表示，小米本季研發支出年增21%，研發人員占比52%，第2季智慧電動汽車等創新業務投入人民幣14億元（約1.9億美元）。

針對小米印度48億元資金問題，盧偉冰表示，資金是被印度政府凍結，但並非被沒收，小米仍在通過法律途徑解決，小米在印度的經營始終合法合規，正在積極與當地政府部門溝通，儘管過程非常漫長，但小米相信印度司法的公正性和獨立性，小米在印度市場的業務調整取得明顯效果，未來小米在印度市場的占有率和產品結構改善方面將有新變化。

小米財報顯示，智慧手機業務毛利率13.3%，表現亮眼，但小米智慧手機營收人民幣366億元（約50.2億美元），年減13.4%。

小米表示，第2季營收衰退的主要原因是智慧手機出貨量減少，幸好部分被智慧手機平均售價提高所抵銷。據悉，今年第2季，小米全球智慧手機出貨量3290萬台。

此前，小米在5月公告第1季財報顯示遠超預期，而該季小米總營收經調整淨利潤年增13%，月增121%。有分析認為，小米在提出「規模與利潤並重」新經營策略的首季，第1季財報已展示小米強大的執行力。

小米 印度 利潤

上一則

汽車價格戰拖累 蔚來Q2虧損擴大

下一則

台積電亞利桑那州建廠爭議 美國勞工抱怨管理差

延伸閱讀

穆斯林童忘帶乘法表 印度教師要同學輪流掌摑引眾怒

穆斯林童忘帶乘法表 印度教師要同學輪流掌摑引眾怒
蘋果「紅鏈」鬆動 這兩國成大贏家

蘋果「紅鏈」鬆動 這兩國成大贏家
中國新版地圖納爭議省分 印度外交部：強烈抗議

中國新版地圖納爭議省分 印度外交部：強烈抗議
iPhone 14 Pro Max上半年最暢銷

iPhone 14 Pro Max上半年最暢銷

熱門新聞

聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

2023-08-26 14:22
SK海力士深耕高頻寬記憶體（HBM）技術十年，近來在AI領域開花結果。（歐新社）

輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

2023-08-27 21:10
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。（路透）

貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

2023-08-27 07:28
巴菲特看空市場，投資人陷入不安。 （美聯社）

股神巴菲特、大賣空本尊皆看空市場 投資人揣揣不安

2023-08-28 08:28
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)

女股神為何拋售Nvidia？伍德：AI最大商機在軟體非硬體

2023-08-25 12:37

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物