小米Q2獲利5億美元 躍增1.6倍

小米董事長雷軍。（中新社）

小米 集團29日公布今年第2季財報，營收人民幣673.5億元（約92.4億美元），高於市場預估的人民幣651.3億元，但相較去年同期下跌4％，淨利潤 人民幣36.7億元（約5億美元），年增168.5%，雙雙優於市場預期。

累計小米上半年營收人民幣1268億元（約174億美元），年減11.6%，淨利潤人民幣83.7億元（約11.4億美元），年增69.5%，尤其第2季淨利潤人民幣36.7億元，優於外界預估的人民幣31.6億元（約4.3億美元），年增高達168.5%。小米表示，目前該公司整體毛利率21%，創下新高。

對於外界關注的小米汽車，小米總裁盧偉冰在財報會議上表示，小米造車進展非常順利，甚至近期一些進展遠超預期，實際投入力度更大，集團抱著未來進入全球前五大的目標來做汽車的長期布局，做全棧自研，自建汽車工廠，所以現金流的投入要比披露的數字更高。

小米董事長雷軍在個人微博表示，小米本季研發支出年增21%，研發人員占比52%，第2季智慧電動汽車等創新業務投入人民幣14億元（約1.9億美元）。

針對小米印度 48億元資金問題，盧偉冰表示，資金是被印度政府凍結，但並非被沒收，小米仍在通過法律途徑解決，小米在印度的經營始終合法合規，正在積極與當地政府部門溝通，儘管過程非常漫長，但小米相信印度司法的公正性和獨立性，小米在印度市場的業務調整取得明顯效果，未來小米在印度市場的占有率和產品結構改善方面將有新變化。

小米財報顯示，智慧手機業務毛利率13.3%，表現亮眼，但小米智慧手機營收人民幣366億元（約50.2億美元），年減13.4%。

小米表示，第2季營收衰退的主要原因是智慧手機出貨量減少，幸好部分被智慧手機平均售價提高所抵銷。據悉，今年第2季，小米全球智慧手機出貨量3290萬台。

此前，小米在5月公告第1季財報顯示遠超預期，而該季小米總營收經調整淨利潤年增13%，月增121%。有分析認為，小米在提出「規模與利潤並重」新經營策略的首季，第1季財報已展示小米強大的執行力。