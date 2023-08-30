台積電亞利桑那州建廠爭議 美國勞工抱怨管理差

台積電在美國與亞歷桑那州廠，被爆現場管理混亂不堪。(本報資料照片)

台積電 美國亞利桑那州新廠工程進度落後，並引發和當地工會之間的爭端。英國衛報訪問台積電美國新廠勞工 後披露幕後癥結點，曾在案場工作的美國勞工認為，現場管理混亂不堪，還存在安全問題，台灣的主管也不瞭解美國的安全準則和法規。

對於相關報導，台積電表示，「為確保工具安裝這一關鍵階段能順利成功，半導體業常有由海外不同地點派出數量極有限的經驗豐富專家，到現場協助完成過程中的重要步驟。這些經驗豐富人員對我們的供應商設備非常熟悉，在此階段會與強大在地人員合作」。

台積電強調，堅定致力於工作場所安全，定期接受主管單位安檢，「在亞利桑那州，我們可記錄的安全事故率比全美數字低了近80%，損失時間事故率也低了近96%」。

衛報指出，曾在案場擔任主管的知情人士把進度延宕歸咎於管理混亂，以及台灣來的主管不懂得要遵守美國的安全規範和各種法令。

工人指出，他們上工前全都參加安全培訓計畫，到現場卻從未見過那些負責推動安全計畫的人，或安全規範獲妥善執行。他們說：「一小塊區域裡會有多個承包商，全說著不同的語言。沒人協調任何事情；每個人都擋了別人的路，材料四處存放，不斷阻礙到小型項目」。

此外，主承包商會交代他們一項優先任務，但每天都在變，因此很難完成任務，並因此再增延誤，「我們獲得的訊息真的很怪，永遠不完整，而且一直變 」。