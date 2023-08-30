官媒：穩市場 人行最快下月降準 其他流動性工具也將發力

鑑於當前資金面階段性收斂，機構分析，人行降準或將加快提上日程。 （中通社）

中國官媒「中國證券 報」引述專家說法稱，為保持流動性合理充裕，預計中國人民銀行將綜合運用多種政策工具，合理適度供給流動性，或加快降準（降低「存款準備金」），最快可能降準的時間可能是9月。

一些分析人士認為，時序進入9月，預計仍難以避免地方債發行繳款的影響，加上考慮到季末、節假日、信貸投放等因素，客觀存在資金面需求或成為降準適時落地的催化劑。

中銀證券首席宏觀分析師朱啟兵表示，預計降準這一總量型政策會很快提上日程，降準仍有空間，其他流動性工具也將發力。

民生銀行首席經濟學家溫彬稱，降準可向銀行體系釋放大量長期限、低成本資金，並強化貨幣政策與財政政策協同，預計第4季將實施一次全面降準。與此同時，年內繼續降息的可能性不能排除，而引導銀行存款利率 繼續下降的概率更大。

事實上，人行連續多日通過公開操作對市場投放資金維護短期流動性。29日開展人民幣3850億元（約528億美元）7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％，單日淨投放人民幣2740億元（約376億美元），較28日稍降。分析認為，人行此舉是為了持續放鬆8月下旬以來資金面趨緊的局面，並持續穩定市場。

東方金誠研究發展部高級分析師馮琳預計，人行會繼續通過較大規模逆回購操作給市場「補水」。考慮到當前管理部門更加注重穩定市場流動性，估計月底前資金面進一步收緊的可能性不大。

此外，中國大型商業銀行據悉正考慮進一步下調人民幣存款利率，這將是一年內的至少第三次調整，顯示出面對提振經濟的壓力，銀行也正著力保護自身利潤空間。

彭博資訊報導，知情人士稱，包括中國工商銀行和中國建設銀行在內的多家銀行計畫將主要期限的人民幣存款利率下調5至20個基點，且這一計畫已得到監管機構的認可。其中一位知情人士表示，利率可能最早於周五調整。

中國人民銀行15日意外下調1年期中期借貸便利(MLF)利率15個基點至2.5%，創三年來最大降幅，這是該政策利率今年第二次下調。

令市場更加意外的是，本月的貸款 市場報價利率(LPR)1年期僅調降10個基點，5年期維持不變。

LPR降幅不及預期，顯示在淨息差收窄壓力下，中資商業銀行貸款利率繼續讓利的空間有限。

在當前經濟承壓的背景下，銀行信貸資產質量也同樣面臨下行壓力，銀行維持一定水平的利差，才能彌補信用損失，維持資本充足率以支持規模擴張和金融穩定。這使得商業銀行有動力進一步壓降存款利率，降低資金成本。