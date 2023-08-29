比亞迪大併購 紅鏈又搶蘋單

中國新能源車巨擘比亞迪集團28日宣布，將以現金22億美元，收購美國電子代工大廠捷普（Jabil）位於中國成都與無錫的相關業務及客戶。捷普是蘋果重要供應鏈 ，業界解讀，比亞迪此舉是為爭搶蘋果訂單作準備，掀起新一波紅色供應鏈與鴻海 、和碩等台廠搶單大戰。

業界認為，比亞迪此次發動大併購，是在新能源車事業已經為集團備足底氣後，再度於消費性電子相關事業發動大擴張，將成為繼立訊之後，又一家積極爭搶蘋果訂單的紅色供應鏈。

這是比亞迪歷來最大併購案，針對此次收購案，比亞迪不諱言就是要強化消費性電子相關布局，尤其是智慧手機業務，看好本案將拓展比亞迪電子客戶與產品邊界，拓寬智慧手機零組件業務，大幅改善比亞迪電子客戶與產品結構，幫助比亞迪電子產業升級，推進新一輪增長。

比亞迪先前積極與鴻海爭搶消費性電子組裝訂單，比亞迪創辦人王傳福曾被外界形容為「讓鴻海創辦人郭台銘最頭痛的敵人」。比亞迪後來轉向發展新能源車，如今已成為業界巨頭，但在消費性電子領域仍有其一席之地，先前也傳出取代廣達，拿下部分蘋果iPad組裝訂單，同時供貨蘋果部份關鍵零組件。

根據比亞迪及其控股子公司比亞迪電子公告，比亞迪電子與捷普新加坡 簽署框架協議，以現金22億美元收購捷普位於成都、無錫產品生產製造業務，包括現有客戶的零組件生產製造業務等，此案仍待相關機構審查。

捷普新加坡是捷普全資子公司。捷普總部設於美國佛羅里達州，於全球23個國家設有90個據點，目前為全球第三大的電子專業製造服務（EMS）公司，並在今年8月曾入選2023年《財富》世界500強排行榜，排名第456位。

捷普最讓業界津津樂道的，是2007年以300億元併購台灣知名手機外殼廠綠點高新科技，之後捷普也一路過關斬將，近年蘋果每年公布的百大供應商名單當中，捷普都入列。

根據捷普中國官網公布的資料，此次賣給比亞迪集團的成都、無錫兩地主要業務涵蓋金屬沖壓件、模具、塑膠、EMS等。其中，成都廠原本準備建造捷普集團全球最大、最現代化的工廠，現有Metal、FATP兩大事業群，主要為機械產品及電子產品加工，員工超過6萬人。