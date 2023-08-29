小鵬收購滴滴智能車業務 明年推新品牌MONA 拚年銷10萬輛

小鵬汽車將以港幣58.3億元收購滴滴智慧汽車相關業務資產。（取材自微博）

中國造車新勢力小鵬汽車與叫車平台滴滴共同宣布，將以港幣58.3億元（約7.43億美元）收購滴滴智能汽車開發業務資產，並在明年推出智慧電動汽車新品牌MONA，目標年銷量達10萬輛，並打入共享出行市場，同時推廣智慧電動汽車及相關技術的規模化應用，加速「科技普惠、智能平權 」。

據了解，滴滴多年前成立智能汽車開發部門，原本有意自行打造無人駕駛汽車，如今出售案成立後，將把造車任務交給小鵬汽車來執行。小鵬成為首家獲得滴滴生態體系全面支持的整車企業，雙方將在多領域合作，包括在滴滴平台上營運小鵬車型、金融保險 服務、充電設施建設及國際市場等合作。

小鵬汽車28日在港交所公告，小鵬將收購滴滴智能汽車開發業務資產，向滴滴發行對價股份，基於預期的顯著協同效應，小鵬成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，並與滴滴簽訂戰略合作協議。

為推動雙方建立長期共贏的戰略合作關係，小鵬將發行占交易完成後總股本3.2%的A類普通股，且收購滴滴智慧汽車開發業務資產的最高總對價約為港幣58.3億元。滴滴將成為小鵬汽車的戰略股東，首批股份的鎖定期為24個月。

中證網報導，小鵬表示，將透過合作正式進入多品牌戰略階段，進一步強化A級市場產品的技術競爭優勢，讓智慧駕駛技術在最主流的市場成為標配，引領電動智慧新時代，一款A級智慧電動汽車將作為小鵬汽車全新品牌的首款產品進入市場，預計於2024年開始量產，項目代號為「MONA」。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬與滴滴的合作還將在多個潛在領域提升雙方的品牌及商業價值，為小鵬汽車引領電動汽車智能化、共享化、國際化，在長期打造下一代智能出行生態和探索智能駕駛商業模式，帶來巨大的增長機遇。

滴滴董事長程維說，滴滴一直致力推動出行市場的共享化、電動化、智能化，小鵬汽車在智能電動車 領域擁有領先的技術優勢，在汽車智慧化技術方面也有深厚的積累，雙方將持續在多領域深化合作。