中國減稅救市 A股漲勢不夠力

A股三大指數28日開高大漲5%，但午盤過後漲幅收斂。（本報資料照片）

中國證券 交易印花稅減半徵收等利多激勵，A股三大指數28日開高大漲5%，但午盤過後漲幅收斂，滬指收盤僅漲1.13%，深成指漲1.01%，創業板漲0.96%，成交額人民幣1.12兆元。

中國財聯社指出，行情雖然開高走低，但由於中國證監會公布IPO和再融資 要求時，特別放寬對地產企業的融資限制，即「房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制」，這也被不少機構解讀為另一波利多，直接刺激房地產類股昨日的表現。

港股三大指數同樣開高後震盪回落，恒生指數收盤上漲0.97%，報18,130.74點。盤面上，科網股普遍走高，網易漲超過3%，美團、快手漲近2%，騰訊、阿里巴巴漲超過1%。中國造車新勢力也集體上揚，小鵬漲近11%。

值得注意的是，恒大 停牌17個月後恢復交易首日大跌78%收在港幣0.35元。恒大公布今年上半年半年報，營收人民幣1,281.8億元，年增43.5%。公司股東應占虧損人民幣330.1億元，年減50.2%。另，恒大在港交所公告，債務協議安排會議將延期29天至9月26日舉行。

財聯社報導，開源證券非銀首席高超認為，證交稅減半釋放強力信號，歷史上證交稅調整對股市影響顯著，活躍資本市場政策進入跨部委合作新階段，後續政策深度和力度值得期待。

澎湃新聞報導，平安證券研報指出，政策共振發力將扭轉市場頹勢，A股可望迎來觸底回升，建議圍繞基本面受益（地產／非銀），分紅溢價抬升（銀行／能源）、減持限制受益（科創板／成長TMT）等三大方面布局。

東吳證券分析，從「活躍資本市場，提振投資者信心」開始，中國監管部門近期積極作為，推出一批建設性的措施，包括轉融資利率的優化、結算備付金比例下調、證券交易經手費下調、階段性收緊IPO節奏、降低融資融券保證金比例、規範股東減持行為等，這一系列政策都在邊際上改善市場交易活躍度。