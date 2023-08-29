iPad Pro明年推搭載OLED顯示器新款 台鏈大利多

蘋果傳將在明年推出首款搭載OLED顯示器的新款iPad Pro，並將螢幕最大版本放大至13吋，是2018年以來iPad Pro首度重大改版。（路透）

蘋果傳將在明年推出首款搭載OLED顯示器的新iPad Pro，並將螢幕最大版本放大至13吋，是2018年以來iPad Pro首度重大改版，市場預期有助重振平板電腦買氣，助攻台積電 、大立光、鴻海、精元、新日興等協力廠出貨。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurm）報導，新版iPad Pro在蘋果內部代碼為「J717」、「J718」、「J720」和「J721」，這些機型將首度採用OLED螢幕，而非採用Mini LED，是蘋果首度採用OLED顯示器的平板。相較下，蘋果自2017年iPhone X開始將OLED導入iPhone使用。

在尺寸方面，葛曼預期，新的iPad Pro機型將分為11吋與13吋兩款，其中13吋是用以取代現有的12.9吋大尺寸規格。

葛曼並透露，他得知新款iPad Pro另一個新亮點是改版後的巧控鍵盤，這款新配件將讓iPad Pro用起來更像一款筆電，而且會新增更大的巧控板。這會解決關於2020年首度推出現有巧控鍵盤的一大抱怨問題。

蘋果現正面臨iPad系列產品表現不佳，年度新品僅小幅升級，容易令人混淆的產品線問題，且iPad正與Mac產品線競爭的狀況，葛曼認為，透過大幅改版iPad Pro，蘋果現在擁有「數年來重振市場的最佳機會」。

葛曼說，蘋果不太可能在今秋的產品發表會推出重大改款後的iPad Pro，要等到2024年春季或是夏季初才會發表。今年秋季的發表會顯然將聚焦iPhone 15系列新機和智慧手表Apple Watch。

供應鏈 方面，法人表示，iPad Pro是蘋果高階平板產品，組裝廠是鴻海，並將採用台積電最新M3晶片。另外，新日興為蘋果MacBook、iPad的軸承供應商；其中，在iPad方面，主要供應平板電腦與巧控板之間的軸承零組件。

精元則是蘋果鍵盤主力供應商，也是iPad巧控鍵盤供應鏈之一，這次改版後的巧控鍵盤，其新配件將讓iPad Pro用起來更像一款筆電，而且會新增更大的巧控板，外界預期，iPad改版有望為明年精元營運添柴火。