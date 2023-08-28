中國官方救房市 可能推出組合拳

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，從中國官方各部門釋出的訊息來看，針對房地產 可能推出一套組合拳，包括產業政策、稅收政策，還有金融支持政策等，中國官方此次增長政策與往年不同，強調「針對性、組合性，需要花時間協調，因此看到政策效果需耐心。

第一財經報導，房市下行嚴重拖累中國經濟增長，但各地方政府鬆綁房市政策目前看來成效有限，外界關注中國官方會否再推出大力度政策來挽救持續低迷的房市。

管濤注意到，中國國務院 總理李強 提到要加強政策協調，要圍繞做好一件事情形成合力，住建部提出要在房地產推出一系列措施；證監會提出一籃子活躍資本市場措施等。從上述可知，在房地產領域或將推出組合拳。

中國經濟疲弱，全球關注今年中國整年經濟增長能否達標。管濤認為，要有耐心等待政策效果，這次穩增長跟往年不太一樣，以前可能開個會後，大家便開始落實，但今年可以看到官方更多強調穩增長政策的針對性、組合性還有協同性，所以它是「1加N」的一個政策，它後面有很多配套措施。

管濤舉例，在恢復和擴大內需上有「20條」，然後擴大促進民間投資又是一個文件，要各部門根據中央統一部署，然後採取行動，因此可能需要時間協調。