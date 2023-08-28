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吉利旗下電動車品牌極氪赴美IPO 中國證監會准了

記者黃雅慧／綜合報導
吉利汽車旗下電動車品牌極氪赴美IPO，獲中國大陸證監會批准。圖為極氪汽車上海旗艦店門口。(本報資料照片)
吉利汽車旗下電動車品牌極氪赴美IPO，獲中國大陸證監會批准。圖為極氪汽車上海旗艦店門口。(本報資料照片)

吉利汽車旗下電動車品牌極氪赴美IPO獲中國證監會批准，如果順利上市，極氪將打破紀錄，成為最快上市的中國新造車企業。

極氪成立於2021年3月，由吉利控股及外部投資人共同持有，主要專注於研發、採購和銷售智慧純電汽車和相關產品與服務。如果順利上市，上市速度將打破赴美上市的蔚來（四年）、理想（五年）、小鵬（四年）以及於港交所上市的零跑（七年）。

去年12月13日，吉利公告極氪在去年12月7日向美國證監會提交可能進行首次公開發售的註冊聲明草擬本。吉利汽車當時提醒，IPO事項還須獲得有關部門批准，以及公司和極氪的最終決定，無法保證分拆上市將會進行或何時進行。而中國證監會批准，讓極氪上市的腳步往前踏一步。

據境外發行上市備案通知書，極氪擬發行不超過9.26億股普通股在美國紐約證券交易所上市。

極氪2月13日完成7.5億美元A輪融資，估值130億美元。這次融資由五家生態夥伴參投：知名自動駕駛科技公司Mobileye創始人兼首席執行官Amnon Shashua、寧德時代、越秀產業基金、通商基金、衢州信安智造基金等。

融資 投資 電動車

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