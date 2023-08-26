台積電台中園區擴廠 進擊1.4奈米 可能轉為更先進製程基地

攸關台積電 2奈米的中科台中園區二期擴建案，25日通過台中市政府都審。但消息人士指出， 因台積電在新竹寶山、高雄同步啟動2奈米建廠工程，中科擴產計畫不排除直接進階為1.4奈米、甚至做為全球最高規格的1奈米備案基地。

對於台積電原規劃的中科2奈米建廠計畫，有消息人士透露：「未來是否會照原訂的製程規劃，已不一定」。台積電設備供應鏈間接證實，目前中科廠並未提出2奈米的設備需求。至25日截稿為止，沒有獲得台積電對於中科廠區擴建進度，以及是否轉為更先進製程生產基地的回應。

台積電總裁魏哲家在7月法說會提到，2奈米將如期在2025年量產。消息來源指出，台積電除了龍潭擴建的1.4奈米建廠計畫之外，新竹寶山及高雄的2奈米廠，未來可逐步達到十座廠（寶山四座、高雄六座）的產能規模；因應市場需求，這些新廠部分也可能延伸至1.4奈米，中科廠有望進一步往上進階。

台中市都市計畫委員會昨日審查中科二期園區擴建案，在台水、台電公司保證水電無虞之下，都委會要求中科管理局應確實落實所提用水、用電及球場員工就業 等具體承諾，通過都市計畫變更。

中科管理局說，通過市府都審後，將立即報請內政部都委會進行審查，希望趕在年底由中市府公告實施，立即展開土地價購及徵收等用地取得作業，力拚明年6月底前交地建廠。

台積電提出的中科二期園區擴建規畫共兩期、四座晶圓廠，投資 額8,000億至1兆元。不過因一再延宕，台積電將2奈米計畫轉向高雄，納入寶山和高雄，並騰出中科15B和南科18A合計近800位人力，加入2奈米建置行列。

高雄市副市長羅達生日前表示，高雄廠進度超越台中，主要是高雄提早在去年底交地，讓產能吃緊的台積電把原定的28奈米改為2奈米。台積電總裁魏哲家也坦言，高雄廠改先進製程，是因半導體市況快速改變，各國政府也希望台積電設廠以28奈米等特殊製程，避免供過於求進而調整，高雄與台南很近可互補、有彈性。

台積電開出的2奈米設備清單目前只列新竹寶山和高雄，中科廠未列入。因2奈米和1.4奈米設備多可共用，因此寶山和高雄後續新廠可續延伸至1.4奈米，台積電向竹科管理局提出將於龍潭園區擴建計畫土地約158.59公頃，提供2奈米以下技術研發與量產，推斷是1.4奈米用地。

以中科二期擴建用地若於明年6月交地，台積電完成首座晶圓廠也要2025年底，不太可能需同時在北部及中科同時布建2奈米製程，相關規畫可望在中科管理局交地後揭曉。