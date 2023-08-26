提振投資人信心 中國刺激A股 擬降證券印花稅 降幅最多達50%

據路透社引述消息人士透露，北京當局擬將A股證券交易印花稅稅率由當前的0.1%下調，降幅最多達50%。(新華網)

據路透社引述消息人士透露，北京當局擬將A股證券 交易印花稅稅率由當前的0.1%下調，降幅最多達50%，以重振投資 者對股市信心。這也將是2008年以來、近14年中國首次調降證券印花稅，當時經國務院 批准，中國財政部將證券交易印花稅稅率從0.3%下調至0.1%。

上述消息人士指出，中國財政部等監管機構已向國務院提交一份方案，建議將目前0.1%的證券交易印花稅率調降20%或50%，並預估相關效果。其中一位消息人士表示，這次調降幅度很可能為50％。

自7月24日中共中央政治局會議提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」以來，減免證券交易印花稅的呼聲漸高。8月18日，證監會有關負責人回應，從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。

中國的證券交易印花稅始於1990年，由深交所和上交所先後開徵。1990年至今，A股證券交易印花稅經歷兩次上調，七次下調，目前按股票交易成交金額的0.1%對賣方單邊徵收。

中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬對證券時報指出，從短期看，證券交易印花稅調整往往對資本市場和投資者信心產生立竿見影的影響，下調證券交易印花稅將降低交易成本，有利於提升資本市場定價效率。

證券時報報導指出，在最近四次印花稅調降後，上證綜指成交量分別在當周最高上升71%、98%、114%以及139%。獨立財經撰稿人曹中銘認為，證券交易印花稅的下調或取消，毫無疑問能夠為市場帶來一定的正面效應，能夠進一步降低投資者的交易成本，更利於向市場釋放流動性。

此外，為活絡資本市場，中國中信證券、中信建投、國泰君安等20多家中國龍頭券商相繼公告，自8月28日起下調交易佣金，此舉是響應日前證監會的最新監管要求。市場分析，交易佣金的下調直接降低投資者交易成本，券商降費讓利有望刺激市場活躍度。

日前，證監會發布活躍資本市場的政策舉措，其中包括自8月28日降低證券交易經手費、降低證券公司佣金費率等。