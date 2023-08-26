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中國科技業冷 鴻海招工成本降 夏季搶人潮未現

編譯季晶晶／綜合外電
消費電子產品需求不振，往年此時iPhone主力代工廠富士康積極以加薪和獎金招工，但今年卻未重演過去盛大的「夏季招工潮」。（本報資料照片）
消費電子產品需求不振，往年此時iPhone主力代工廠富士康積極以加薪和獎金招工，但今年卻未重演過去盛大的「夏季招工潮」。（本報資料照片）

為了迎接年底購物季的支出熱潮，往年此時都是科技供應商的生產旺季，常在中國祭出高額福利招聘臨時工，但今年卻不同以往，例如蘋果主要供應商鴻海集團在前幾年同期提供時薪人民幣35元（約4.8美元），再加額外獎金，但今夏最高僅人民幣25元（約3.4美元），未重演過去盛大的「夏季招工潮」。

日經新聞報導，中國東莞一家亞馬遜供應商、揚聲器製造公司的經理表示，往年此時是生產旺季，他都忙於招聘臨時工，但今年沒有任何特殊招募行動，臨時工時薪保持在當地最低基本工資人民幣16元（約2.2美元），「沒必要為傳統旺季額外招工」，「這很反常…但今年需求真的弱」。

科技製造商常在夏季招募數十萬名臨時工，幫助處理蘋果、惠普、戴爾和其他業者趕在年底假期購物季前出貨的趕單潮，中國勞工往往能要求更高時薪、簽約獎金和其他福利。但今年以來全球電子產品需求下滑、加上供應鏈不斷移出中國，製造商明顯不再為招工和工資上漲問題頭疼。

鴻海集團前幾年提供的時薪是人民幣35元，再加額外獎金，但日經分析多個線上招聘廣告後發現，今夏最高僅人民幣25元。消息人士透露，中國兩個科技製造重鎮東莞和蘇州，一些規模較小科技製造商給的時薪還不到人民幣20元（約2.7美元）。

另一家蘋果供應商的主管說，過去都要另外花人民幣4.5億元（約6194萬美元），請外部人資機構幫助找到足夠的勞工，今年完全省下來。

晶片開發商凌陽科技的高階主管說，雖然有急單，但需求依然相當低，中國經濟情勢今年底和明年之前都不確定，部分美國、日本及南韓的客戶都因為地緣政治風險，希望產品在中國以外地區生產，可能對中國科技製造業和就業產生影響。

供應鏈轉移可能加劇中國面臨的經濟困境，造成需求下降和就業低迷的循環。

就業 供應鏈 勞工

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