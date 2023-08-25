中國趕在禁令前搶囤貨 半導體設備進口暴增70%創新高

中國過去兩個月的半導體設備進口額暴增並創新高紀錄。圖為ASML的工程師組裝微影設備。（路透）

中國過去兩個月的半導體設備進口額暴增並創新高紀錄，反映中國業者趕在美國的盟國實施出口限制措施前，急忙搶買設備囤貨。

英國金融時報報導，根據中國海關的數據，中國6月與7月的晶片 生產工具進口額總計接近50億美元，較去年同期的29億美元激增70%。

多數進口是來自荷蘭與日本 ，這兩國配合美國減緩中國科技進步的行動，實施了晶片製造設備的出口限制措施。

這些限制措施代表一些半導體設備的買家必須向荷蘭和日本政府申請許可，因而引發中國晶片製造業者擔憂。日本在7月23日實施限制，荷蘭的限制措施將在9月1日生效。

雖然目前不清楚中國暴增的進口半導體設備中，有多少是與受到限制措施影響的設備相關，但這些採購行動凸顯出中國避免其擴大晶片生產的計畫受擾。靠著這些進口的設備，陸廠正試圖建立較不先進晶片的產能。

以賽亞調研公司副總經理陳逸萍表示：「這是中國對…荷蘭和日本出口限制的回應之一。中國透過提前囤貨來增加半導體設備庫存，以緩解可能面臨的供應鏈瓶頸問題。」中芯國際和長江存儲等中國業者都仰賴來自美國、荷蘭和日本的設備來製造晶片。

海關數據中的半導體工具類別包含用於晶片製造的微影設備與蝕刻機，但不包含零組件和晶圓等材料。

知悉中國設備採購情況的產業人士表示，中國6、7月進口的荷蘭晶片製造設備比5月多一倍，因為荷蘭業者艾司摩爾（ASML）向中國客戶交付更多微影設備機台。

ASML執行長溫彼得在上月的財報會議中表示，中國客戶對於生產成熟或較不先進晶片的設備有強勁需求。ASML對此不願進一步置評

中國從日本進口的半導體製造設備也增加。在美國2020年開始對晶片設備緊縮出口管制後，一些陸企開始向日本業者採購蝕刻設備與晶圓鍍膜機。

金融時報引述兩位政府官員說法報導，近幾個月進口的一些機台已被運往中國地方政府所資助建立的小型晶圓廠，這是北京擴大晶片製造產能的一環。

此外，中國也從新加坡 和台灣等其他地方採購晶片製造設備，也創下進口紀錄。這類進口暴增凸顯出中國試圖繼續擴大較不先進晶片的產能。

研調機構Counterpoint的數據顯示，在今年第2季，前五大晶片製造設備銷售商對中國的出貨量增加30%。該機構分析師羅歐（Ashwath Rao）說：「中國集中於投資戰略性晶圓廠，以便確保本土供應，同時維持致力於成熟技術，來緩衝地緣政治不確定性。」他說，中國生產用於電動車、環保能源轉型與供應業用的晶片，這些領域僅需要不受出口管控的舊型晶片。