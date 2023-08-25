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美銀：若無刺激措施 人幣或將跌穿7.4

記者謝守真／綜合報導
人民幣持續走弱，美國銀行指出，若中國官方未能及時推出激勵措施，人民幣最慘恐跌至7.7。（路透資料照片）
人民幣持續走弱，美國銀行指出，若中國官方未能及時推出激勵措施，人民幣最慘恐跌至7.7。（路透資料照片）

人民幣近期面對揮之不去的貶值壓力，美國銀行發表的報告指出，人民幣近日疲弱主要是因缺乏財政支持的刺激措施支撐內需，導致股票和房地產價格下跌、資金外流。報告警告，若9月中前仍未見中國官方推出刺激措施，人民幣兌美元第3季恐將進一步跌破7.4，甚至有邁向7.7的風險。

香港信報報導，美銀報告顯示，中國人民銀行（中國央行）正使用多種工具來干預人民幣，包括窗口指導、宏觀審慎、現金流管理、遠高於預期的每日定盤價、外匯干預及收緊離岸人民幣資金等。美銀預估，上述這些情形可能會持續好幾周，但「最終與其提供寬鬆貨幣環境的努力背馳，損害政策的可信度」。

至於挽回信心的關鍵在哪？美銀稱，將會是「可信的」財政的刺激措施，來應對疲弱的需求及通縮風險。美銀並警告，若中國「在9月中前未有實現，人民幣於第3季有跌破該行現在所預測的7.4水準」，並有「進一步跌破7.7的風險」。

報導還提到，目前，美銀對人民幣2023第3、4季及明年1、2季的預測分別為7.4、7.2、7.1及7.0。

24日人民幣兌美元在岸價收市升146基點，報7.2777。離岸人民幣兌美元也一度升破7.27，最高出現7.2679，截至16時37分，離岸價報7.2816。

24日北京官方開出的中間價則為7.1886，較前一日上升0.14%。

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