輝達挖角 小鵬自駕副總裁吳新宙跳槽

小鵬汽車董事長何小鵬（左起）24日在個人微博上，曬出與小鵬自動駕駛副總裁吳新宙以及輝達CEO黃仁勳的合影。（取材自微博）

輝達 公司挖角小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙到輝達擔任自動駕駛產品主管（Head of Automotive Products）一職，並從25日生效。

澎湃新聞報導，小鵬汽車董事長何小鵬24日在個人微博上，曬出與小鵬自動駕駛副總裁吳新宙以及輝達執行長黃仁勳 的合影，並表示，與輝達更深入的合作即將開始。意外透露出吳新宙的最新人事異動向。

隨後，吳新宙轉發該條微博，表示感謝何小鵬親自送他到輝達「報到」，而明日（8月25日）將是其在輝達上班的第一天。

吳新宙配文表示，何小鵬和黃仁勳是「人生中兩位重要的男人」，據老黃（黃仁勳）說， 後面還是為小鵬打工，只是不用他發工資了。

小鵬汽車官方資料顯示，吳新宙為小鵬汽車自動駕駛副總裁，亦於小鵬旗下一家成員公司擔任董事及首席執行官。加入小鵬汽車前，吳新宙曾擔任高通 公司高級工程總監及自動駕駛／高級駕駛輔助系統團隊負責人。

吳新宙於1998年6月獲得清華大學電機工程學士學位，並於2004年12月獲得香檳伊利諾大學電機工程博士學位。2005年至2006年，吳新宙擔任Flarion Technologies Inc.（於2006年被高通公司收購的無線技術公司）的研究團隊成員。

2006年1月至2018年11月，吳新宙任職高通公司，並於任職高通公司期間在各項研發專案擔任多個領導職位，在自動駕駛、精確定位及地圖繪製、車聯網、通信及無線網路方面作出眾多貢獻，而在工業及學術界廣受讚譽。

在加盟小鵬汽車之後，吳新宙一手打造小鵬汽車的智慧駕駛體系，包括智慧駕駛團隊架構、工程及技術路線規劃等。小鵬汽車在智駕領域取得的進展有目共睹，被公認是中國國內智慧駕駛第一梯隊的企業。

早在今年8月初，吳新宙就在社交媒體發文宣布自己離職一事，他說，分別的時候來臨，萬千不捨，但是相信小鵬堅實的團隊和體系依然可以推動輔助駕駛向前，直到無人駕駛的到來。

此前有傳聞稱，吳新宙的離開是因為與遠在美國的家人聚少離多。吳新宙的表態也側面印證了這一點。他在博文中寫道，這裡，有小鵬對智能化的遠見和堅持，有三軍將士用命；也有智能化浪潮恰逢其時的幸運；還有家人的辛勤付出，默默支持和聚少離多的犧牲。