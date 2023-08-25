美團轉虧為盈 Q2賺6.5億美元

中國最大外賣平台美團公司公布第2季財報顯示，淨利潤46.8億元人民幣（約6.5億美元），相較去年同期虧損11億元人民幣，大幅轉虧為盈。（新華社資料照片）

中國最大外賣平台美團公司公布第2季財報顯示，營收679.6億元人民幣，年增33.4%；淨利潤 46.8億元人民幣（約6.5億美元），相較去年同期虧損11億元人民幣，大幅轉虧為盈。

美團財報顯示，隨著線下消費持續復甦，美團核心本地商業包括原有的餐飲外賣和到店、酒店及旅遊分部，還有美團閃購、民宿 以及交通票務等均出現大幅成長，核心本地商業單季營收達512億元人民幣，年增39.2%，尤其美團到店、酒店及旅遊業務第2季交易額較去年同期大增120%，年度活躍商家數及年交易使用者數均創下新高紀錄。

美團公司表示，在第2季眾多假日消費及行銷活動的刺激下，電子產品和家電產品在二三線城市的線上滲透率顯著加快，日用品、美妝個護以及母嬰產品等品類都出現了強勁的季度增長。美團閃購日訂單量峰值於第2季再次突破1100萬單，需求端也反過來促進了平台上供給端的豐富度提升，美團閃購年活躍商家數年增30%。

美團公司指出，在消費結構不斷轉型升級，消費形態向商品和服務消費並重的背景下，美團在活躍本地消費市場，提升商品零售和服務零售效率方面取得了重大進展，美團第2季即時配送訂單數達54億單，創下單季歷史新高。