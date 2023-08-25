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中國央企 衝刺戰略新興產業

記者謝守真／綜合報導
據報導，中國國務院國資委正積極部署央企產業煥新行動和未來產業的行動。（美聯社）
據報導，中國國務院國資委正積極部署央企產業煥新行動和未來產業的行動。（美聯社）

中國正加大力道布局新一代移動通訊（5G）、人工智慧等戰略性新興產業，中國國務院國資委正積極部署央企產業「煥新行動」和「未來產業啟航行動」，也將設立戰略性新興產業發展專項基金，支持央企戰略性新興產業發展的政策預料近期推出。

據中國證券報報導，中國國資委將聚焦在新一代移動通訊、人工智慧、生物技術、新材料等重點產業領域，推動中國中央企業加快布局和發展戰略性新興產業。報導指出，按照國資委年初時提出的2023目標，要力爭今年央企戰略性新興產業投資布局比重提高至少2個百分點以上。

中國國資委數據顯示，今年上半年，央企戰略性新興產業完成投資額年增超過40%，在全部投資中的占比超過四分之一。

國資委表示，作為新一輪國企改革深化提升行動的配套文件，支持央企戰略性新興產業發展的政策將加快推出，在主業培育、資金支持、考核評價等方面將有新舉措。未來中國央企將圍繞自身主業，聚焦重點產業領域方向，加快併購重組步伐，打造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群以及產業領軍企業。

此外，近日，中國國有企業結構調整基金（國調基金）二期成立大會在北京舉行，募集規模315億元人民幣（約43.5億美元），主要出資股東中國誠通數據顯示，截至今年第2季，國調基金累計投資項目近200個，累計交割金額近1500億元人民幣（約207.2億美元），其中，60%投資戰略性新興產業。

中國企業研究院首席研究員李錦認為，「下一步，央企戰略性新興產業投資和併購重組將提速，尤其是資本市場央企控股上市公司的併購重組力度將加大」。

據西南證券數據顯示，截至7月底止，今年以來共有七家中國央企控股、四家地方國資控股子公司在科創板上市，其中，募集總額約320億元人民幣（約44.2億美元），大多來自戰略性新興產業。

中國央企產業「煥新行動」概要 資料來源：採訪整理
中國央企產業「煥新行動」概要 資料來源：採訪整理

此外，今年以來，中國央企併購事件約104項，涉及新一代訊息技術、新能源、新材料、高端裝備製造等戰略性新興產業領域。

其中，中國聯通、中國交建、南方航空、寶鋼股份、海康威視等多家央企正計劃將孵化或併購重組的戰略性新興產業公司分拆上市。

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