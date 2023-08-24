電商低價戰再出招 京東首降包郵門檻

京東集團第二季業績表現亮眼。（取材自新華網）

繼推出百億補貼後，中國電商 巨頭京東這次再出招，於23日下調了自營商品包郵門檻。中媒報導，此前在京東上購買自營商品，訂單金額要滿人民幣99元（約13.6美元）才有包郵，目前門檻已調降至59元。

第一財經報導指出，有消息士表示，京東包郵相關系統規則於23日零時正式生效。隨著運費標準調整後，消費者購買京東自營商品，除圖書類商品外的訂單金額，只要滿59元就能包郵，而圖書類商品仍保持滿49元即可包郵的標準，並且消費者仍可享受京東的211限時達服務。

同時，由於運費標準調整，京東PLUS的會員權益也升級，會員可享受無限包郵權益。接下來，京東PLUS會員將享受「無限免郵」權益，相較於先前每月可領5張運費券抵減自營訂單運費的模式，京東PLUS會員買自營商品可享無限免郵（不限次數、不限單價、不限額度）。

據悉，京東自營包郵門檻自2016年以來長期維持在99元，此次也是京東首次下調包郵門檻。

此外，報導分析，從此次京東下調包郵門檻來看，該公司「將繼續執行低價競爭」。今年以來，京東持續推進低價策略，相繼推出京東百億補貼頻道、單件到手價功能、買貴雙倍賠服務等一系列措施，此次運費門檻的調整也同樣是京東低價策略下的新措施。

於此之前，於第二季電話財報會議上，京東執行長許冉曾對電商平台進行低價競爭的問題指出，「這不僅是電商平台，零售業務從誕生開始就非常注重低價，因此京東把成本效率和體驗作為核心經營理念」。

許冉稱，從京東的角度，「我們非常期待更多的用戶可以在購買之前進行跨平台比價，因為我們對自己的供應鏈 能力以及經營規模優勢所帶來的低成本和優質服務非常有信心」。

另，據近期京東公布的第二季財報，顯示該公司今年第二季收入為2879.3億元，年比增加7.6%，優於市場預期；歸屬於本公司普通股股東的淨利潤 為66億元，去年同期為44億元，年增50.4％。而利潤表現方面，京東第二季經營利潤為83億元，去年同期為38億元。