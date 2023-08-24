中國太陽能電池片業 各方爭相布局 賽道擁擠史上罕見

中國A股上市公司與光電新勢力涉足電池片的廠商達86家，2023年落地總產能將達到1,151.4GW，擬建設的電池片總產能將達801.9GW，賽道擁擠史上罕見。

各方爭相布局電池片背後，是當前太陽能光電行業正處於P型電池（Passivated Emitter and Rear Cell，射極鈍化及背電極電池）向N型電池「換檔」升級的關鍵期。行業巨頭希望透過擴產來保持市占率優勢，新勢力則將電池片視為彎道超車的唯一機會，不遺餘力地押下重注。

華夏能源網報導，僅7月底到8月中旬的20天內，就有A股上市公司協鑫集成蕪湖10GW高效TOPcon電池片項目、天合光能青海5G W 210+N型i-TOPCon高效電池專案、華東重機徐州沛縣10GW電池片專案、新霖飛集團10GW高效N型TOPCon電池專案等相繼投產。

實際上，電池片環節也是目前最「卷」（過度競爭）環節，電池片在整個太陽能產業鏈中性價比最低，是最「吃力不討好」的一環，毛利率 在產業鏈中是最低。

其次，太陽能電池屬於技術密集型和資本密集型產業，技術替代快、設備投入重，還要承擔技術路線的風險。這對於資金實力弱、量產效率低、不具備技術成本優勢的企業很容易被淘汰。

然而創業明星和各路資本都在押注，原因在電池片是太陽能製造的核心環節，光電轉換率及發電性能，直接決定太陽能發電項目的整體發電水平和盈利能力。

電池片環節關鍵技術領域的突破，可能會導致整個太陽能產業格局出現顛覆性變化。最典型的例子，是隆基靠自主研發的PERC電池技術，實現了從矽片廠商向一線一體化龍頭的晉級。