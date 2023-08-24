我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

輝達「地表最強」AI晶片 傳鴻海奪大單

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海傳獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單。(美聯社)
鴻海傳獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單。(美聯社)

輝達24日發布財報前夕，傳出擴大與鴻海合作，由鴻海獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單，搭載輝達「L40S」繪圖處理器（GPU）的推理卡訂單也由鴻海全數包辦。

鴻海向來不對單一業務與訂單動態置評。法人認為，AI晶片模組是整個伺服器供應鏈當中，毛利最高的產品，鴻海又有輝達新訂單到手，可望明顯提升毛利率。

鴻海一直是輝達的長期合作夥伴，不論是AI晶片模組、基板、主機板、伺服器到機櫃，鴻海可以說是一條龍服務，打造輝達AI伺服器供應鏈的完整解決方案。

鴻海之前已是輝達「H100」與「H800」AI晶片模組獨家供應商，同時，輝達在AI晶片基板、主機板與整機伺服器訂單，出現此消彼長的狀況，鴻海不僅維持了原有訂單，更新增拿下HGX晶片模組半壁江山，現在更進一步，連輝達剛發表的全球最強AI超級晶片GH 200，以及L40S相關推理卡，鴻海都將獨家供應。

供應鏈人士表示，受限於台積電CoWoS先進封裝產能嚴重不足，導致輝達AI晶片產能遲遲無法放大，不過，第三季底到第四季台積電CoWoS新產能將逐步開出，屆時鴻海AI晶片模組出貨量可望快速放大，獲利將跟著提升。

業界人士透露，輝達在生意的談判，一向很敢要求供應商，但是也很敢給。只要供應商的產品合乎需求甚至超乎期待，輝達就會給予合理價格，並與合作夥伴雙贏。

換句話說，沒有一定的實力，無法入列輝達AI大部隊；入列後還能維持不掉隊，更是一門功夫，這就是鴻海集團的優勢。

鴻海董事長劉揚偉先前已釋出對集團在AI布局的強大企圖心，強調針對生成式AI，鴻海做到模組、基板、主機板、伺服器到機櫃等五大業務，甚至到散熱、機殼，以及整個資料中心，鴻海是唯一可以提供完整解決方案的廠商，鴻海在AI模組與基板取得非常高市占率（超過七成），而且AI晶片模組與基板的獲利最高。

劉揚偉透露，愈是困難的技術（上游的AI模組與基板），鴻海做愈多，下游的伺服器組裝，很多人都可以做，比較不困難，在競爭者眾多的情況下，獲利就比較差一點，而AI晶片的上游，主要都是鴻海做的。

鴻海承接輝達AI訂單再下一城(資料來源：採訪整理 蕭君暉／製表)
鴻海承接輝達AI訂單再下一城(資料來源：採訪整理 蕭君暉／製表)

鴻海 AI 輝達

上一則

中國綠色低碳先進技術示範工程 聚焦3大類

下一則

Nvidia黃仁勳身價逼近461億美元 有望躋身全球25大富豪

延伸閱讀

輝達AI需求太強 估本季營收暴增170% 盤後飆8%

輝達AI需求太強 估本季營收暴增170% 盤後飆8%
美股早盤走高 分析師看好輝達財報 台積ADR飆2%

美股早盤走高 分析師看好輝達財報 台積ADR飆2%
Nvidia財報發布在即 「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股

Nvidia財報發布在即 「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股
FT：Nvidia計劃提高明年H100產量兩倍 出貨150萬~200萬顆

FT：Nvidia計劃提高明年H100產量兩倍 出貨150萬~200萬顆

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

2023-08-18 19:21
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）

中國經濟放緩恐引發漣漪效應 高通、德儀等十家美企曝險最大

2023-08-18 06:36

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹