輝達「地表最強」AI晶片 傳鴻海奪大單

鴻海傳獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單。(美聯社)

輝達 24日發布財報前夕，傳出擴大與鴻海 合作，由鴻海獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI 晶片「GH200」的晶片模組訂單，搭載輝達「L40S」繪圖處理器（GPU）的推理卡訂單也由鴻海全數包辦。

鴻海向來不對單一業務與訂單動態置評。法人認為，AI晶片模組是整個伺服器供應鏈當中，毛利最高的產品，鴻海又有輝達新訂單到手，可望明顯提升毛利率。

鴻海一直是輝達的長期合作夥伴，不論是AI晶片模組、基板、主機板、伺服器到機櫃，鴻海可以說是一條龍服務，打造輝達AI伺服器供應鏈的完整解決方案。

鴻海之前已是輝達「H100」與「H800」AI晶片模組獨家供應商，同時，輝達在AI晶片基板、主機板與整機伺服器訂單，出現此消彼長的狀況，鴻海不僅維持了原有訂單，更新增拿下HGX晶片模組半壁江山，現在更進一步，連輝達剛發表的全球最強AI超級晶片GH 200，以及L40S相關推理卡，鴻海都將獨家供應。

供應鏈人士表示，受限於台積電CoWoS先進封裝產能嚴重不足，導致輝達AI晶片產能遲遲無法放大，不過，第三季底到第四季台積電CoWoS新產能將逐步開出，屆時鴻海AI晶片模組出貨量可望快速放大，獲利將跟著提升。

業界人士透露，輝達在生意的談判，一向很敢要求供應商，但是也很敢給。只要供應商的產品合乎需求甚至超乎期待，輝達就會給予合理價格，並與合作夥伴雙贏。

換句話說，沒有一定的實力，無法入列輝達AI大部隊；入列後還能維持不掉隊，更是一門功夫，這就是鴻海集團的優勢。

鴻海董事長劉揚偉先前已釋出對集團在AI布局的強大企圖心，強調針對生成式AI，鴻海做到模組、基板、主機板、伺服器到機櫃等五大業務，甚至到散熱、機殼，以及整個資料中心，鴻海是唯一可以提供完整解決方案的廠商，鴻海在AI模組與基板取得非常高市占率（超過七成），而且AI晶片模組與基板的獲利最高。