大陸房市危機 台灣金融三業曝險百億台幣

台灣金管會公布壽險業、證券業、投信基金對大陸房市曝險共新台幣102.3億元。（本報資料照片）

中國大陸房地產「亮黃燈」下行風險愈來愈高，台灣金管會22日公布壽險業、證券業、投信基金對大陸房市曝險共新台幣102.3億元（約3.2億美元），若剔除台灣投資 的投信基金，就近日碧桂園 、恒大、SOHO中國等三大雷區，除券商有1977萬元（約61.8萬美元）對碧桂園曝險外，恒大與SOHO中國全身而退。

台灣保險局副局長蔡火炎說，截至6月底統計，壽險業投資大陸房地產共新台幣21億元（約6571萬美元），其中債券新台幣9億元（約2816萬美元）、股票新台幣12億元（約3755萬美元），但對碧桂園、恒大、SOHO中國全都是零。

證券部分，證期局副局長張子敏說，截至7月底統計，證券業對整個大陸房地產曝險共新台幣81.3億元（約2.5億美元），包括券商新台幣0.96億元（約300萬美元），投信基金共145檔、新台幣80.3億元（約2.5億美元）。

其中碧桂園、恒大、SOHO中國這三家重雷區，SOHO中國和恒大都是零曝險、僅碧桂園有新台幣1977萬元。

投信基金則是有60檔基金、新台幣6.9億元（約2159萬美元）投資到碧桂園，另有14檔基金、新台幣0.53億元（約165萬美元）投資到恒大集團 、SOHO中國則沒有基金投資。

張子敏說，投信業者已開始處分碧桂園資產，使7月碧桂園投信基金檔數較上月減少四檔、新台幣10.1億元（約3160萬美元）。

至於銀行業部分，銀行局副局長童政彰說，僅統計整體銀行業對陸曝險，這曝險額包括投資、授信和拆存，但未就大陸不動產再另做劃分統計。

截至6月底，國銀對陸曝險共新台幣1兆102億元（約316億美元）。

法人說，據各金控揭露，其子銀行赴陸設子行者，有較高的大陸房地產曝險，每家銀行對大陸房地產放款約百億元，占該金控淨值約2至7%左右。

目前赴陸設子行者，包括富邦金設有富邦華一銀行、永豐金設南京子行、國泰金設上海子行、玉山金設深圳子行，另中信銀也有對陸不動產曝險。

法人指出，目前台灣金融業對碧桂園、恒大、SOHO中國直接曝險影響有限，未來需持續觀察是否潛在不動產業資產品質惡化造成呆帳上揚，例如當大陸房市放款出現10%違約時，這些對陸不動產市場曝險較高者，恐需增提呆帳準備而侵蝕獲利。