百度好旺 上季大賺7.1億美元 加碼投資大語言模型、生成式AI

中國網路巨頭百度集團發布今年第2季財報，營收及獲利表現均優於市場預期。（中新社）

中國網路巨頭百度 集團22日發布今年第2季財報，得益於線上行銷業務表現及經營槓桿效應，營收人民幣341億元（約47億美元），年增14%，淨利潤人民幣52.1億元（約7.1億美元），年增43%，營收及獲利表現優於市場預期。

這是百度發布AI 大模型後首份財報，淨利潤和營收都優於市場預期，百度美股盤前大漲4.1%。百度22日港股收在港幣123元，上漲0.9%。

百度董事長李彥宏在財報中表示，生成式AI和大語言模型，在許多行業具有巨大變革能力，提供重大的市場機會，百度不斷升級模型，生成更具創造性的回答，提高訓練速度並降低推理成本，保持行業領先。

他指出，百度正在用AI原生思維重構產品和服務，百度致力於圍繞生成式AI和大語言模型構建新引擎，推動長期增長。

百度首席財務官羅戎表示，百度已在AI領域投資 十多年，將繼續堅定投資AI，在未來幾個季度加大對大語言模型和生成式AI的投入。

根據財報，百度核心收入為人民幣264億元（約36.4億美元），年增14%。線上收入為人民幣196億元（約27億美元），年增15%。非線上收入為人民幣68億元（約9.3億美元），年增12%。

而百度旗下的愛奇藝收入為人民幣78億元（約10.7億美元），年增17%。百度研發費用為人民幣64億元（約8.8億美元），年增1%，主要由於支持「文心一言」研究投入的伺服器折舊費用及雲相關費用增加，部分被人員相關支出減少所抵銷。此外，百度應用的月活躍用戶達到6.77億，年增8%。

百度力推的自動駕駛出行服務平台─蘿蔔快跑營運快速成長，第2季提供71.4萬次乘車服務，年增149%。蘿蔔快跑累計向公眾提供乘車服務數量達330萬次。