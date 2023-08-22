中房地產危機 高盛看壞A股 3個月2度下調MSCI中國指數目標

高盛將MSCI中國指數年底目標由70降至67。（中新社）

高盛 發布研究報告指出，因中國房地產危機蔓延的擔憂加劇，將MSCI中國指數成份股今年盈利增長由原先的14%下調至11%，MSCI中國指數年底目標由70降至67。這是高盛在三個月內二度下調該指數的預期目標，顯示看壞A股後市。

高盛認為，北京 當局不願重複2008年、2015年的大水漫灌措施，如果目前措施無法遏制房價下跌，預估中國官方可能會直接購買房產為市場托底。

高盛上次下調MSCI中國指數是在今年6月，該機構將MSCI中國指數目標由80降至70，反映盈利和匯價預期下跌。值得注意的是，高盛在7月26日發布的研報仍看多A股，當時認為在中共中央政治局會議對增長政策的定調正鼓舞投資 者，並認為A股技術性反彈窗口已打開。沒想到不到一個月就改口。

高盛報告指出，7月中共中央政治局帶來的正面效應正快速消散，因為中國股市在會議結束後的五天內上漲約10%，但到8月前兩周卻回吐所有升幅，目前僅比5月底的低點高出1%。顯示官方喊話帶來的激勵是短暫的。而房市疲弱可能蔓延到實體經濟和金融市場，成為市場調整的主因。

高盛報告表示，即使市場希望北京當局能推出大規模刺激經濟措施，並認為單靠政策文件口號和漸進放鬆成效不彰，但該機構認為，中國2008年大規模投資基建、2015年起的「棚改」，上述「大水漫灌」措施正是如今房市供應過剩和地方政府隱性債務大增的原因，導致中國官方不願再推出類似措施。

高盛也預期，中國官方今年會降準兩次並下調政策利率，針對中國一線城市今年將調低房貸利率、首期付款比率，並取消購買和轉售限制，甚至可能會為大城市的「城中村改造」項目注入額外資金。但如果上述措施依然無法阻擋房價下跌，該行預計中國官方可能需要直接購買房地產。

最後，高盛指出，即使支持政策如預期推出，但在房市疲弱下，對中國今年國內生產毛額（GDP）增長率預期增長5.4%，有下行風險。