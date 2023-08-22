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瑞銀下調中國GDP 調低人民幣預期

財經新聞組／綜合報導

鑒於中國房地產下行幅度可能比此前預期更深、持續時間更長，且外需弱於預期，瑞銀首席中國經濟學家汪濤21日發布的最新研究報告，將中國2023和2024年GDP增長預測分別下調至4.8%和4.2%，並將2023和2024年底美元兌人民幣的預測分別調整至7.15和7.0。

汪濤指出，雖然7月底召開的中共中央政治局會議對宏觀和房地產政策的定調更為積極，但中國官方迄今尚未宣布明顯增加財政支出，房地產寬鬆政策相對零散、且幅度較為溫和。

鑒於房地產下行幅度可能比此前預期更深、且持續時間更長，汪濤將2023年中國房地產新開工跌幅預測下調至25%，將2023年房地產投資預測從之前的年比持平下調至下跌10%左右。

報告稱，鑒於中國房地產建設活動下行大於預期、且沒有其他政策和行業的對沖，加上外需也比之前預測更加疲弱，瑞銀將中國2023年實際GDP增長預測從5.2%下調至4.8%，2024年實際GDP增長預測從5.2%下調至4.2%。

汪濤預計，中國生產者物價指數（PPI）在2024年第2季之前將深陷下跌，2023年下跌3%，2024年增長僅0.5%，瑞銀此前預測值為1.2%。但維持對2023年消費者物價指數（CPI）增速預測為0.5%，將2024年的CPI增速預測下調至1.2%。

汪濤還將2023年底美元兌人民幣的預測從6.95調整為7.15。報告稱，美元走強和中國經濟復甦弱於預期，意味著人民幣匯率可能不及此前預測。鑒於美國經濟韌性較強，美國利率水準可能會在更長時間內保持在較高水準，支撐美元保持高位。

房地產 匯率 投資

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