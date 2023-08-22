8月百城數據持平 專家：中房貸利率將觸底

專家認為，中國房貸利率已來到歷史低點。（中新社）

中國房產調研機構貝殼研究院21日指出，中國8月百城主流房貸利率 持平3.9%，二套主流房貸利率平均為4.81%，均與上月基本持平。專家認為，房貸利率已來到歷史低點，再下跌的空間有限。

此外，本月銀行平均放款周期為21天，較上月縮短一天，為2019年以來最快放款速度。並預計15日以後部分城市調整房貸利率，預計9月平均房貸利率將下行。

貝殼研究院同日發布報告指出，今年第2季中國重點城市商貸平均貸款 成數為61.2%，較去年同期提高3個百分點，較上季提高0.3個百分點。貸款成數指貸款額度占整個抵押物總價值的比率，貸款成數愈高代表更少的首付。意味多地「降首付」等政策拉動正在產生作用。

在房貸利率上，人行21日公告1年期貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點、5年期以上LPR不變。顯示房貸利率將維持不變。

貝殼研究院認為，8月LPR呈現非對稱性下降，1年期LPR的下降有助於降低企業綜合融資 成本，有助於緩解部分房企經營困難的局面。5年期以上LPR未變，即首二套房貸利率基準下限維持4.00%、4.80%。

該機構指出，近期福州和廈門優化調整二套房貸政策。其中，廈門市自17日起，將二套住房商業性個人住房貸款利率下限從LPR+80個基點下調為LPR+60個基點。其他房貸利率超過下限的城市實際房貸利率有下降空間。

雖然作為房貸參考利率的5年期LPR未調整，持平在4.2%。但另一機構中指研究院監測，部分城市首套房貸利率降至3.6%，已接近歷史最低下限水平。中指研究院市場研究總監陳文靜認為，LPR下調空間可能已經不大，未來可能針對房價調整壓力大的城市通過下調加點數來降低房貸利率，同時有望加快存量房貸利率下調進程。

人行在第2季貨幣執行報告中提及，截至6月底，中國全國343個城市中，有100個城市下調或取消了首套房貸利率下限。其中，87個城市下調了首套房貸利率下限，較全國下限低10-40個基點，13個城市取消了首套房貸利率下限。