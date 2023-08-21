中國經濟不妙 基金業憂4類股抗跌性較弱轉攻為守

對中國需求陡降的抗跌性最弱的幾個產業中，礦業是其一。（新華社資料照片）

由於中國大陸經濟急轉直下，全球企業只要仰賴這個世界第二大經濟體都會遭殃，全球股票基金經理人正嚴陣以待，操作手法已轉攻為守。

中國不動產業債務危機連環爆，有演變成系統性危機之虞，目前賣壓局限於陸股，但歐美亞股市承受的壓力日增。MSCI中國曝險世界指數本月來下跌約10%，跌幅為MSCI世界指數的兩倍。

全世界與中國密不可分，大型全球公司只要售貨至中國或向中國採購，未來一年營收都可能受連累。除非北京祭出更強的支持政策，否則許多資產類別恐遭波及。Gama資產管理公司全球總經投資 組合經理人德梅洛表示，他已減持歐股、大宗商品、黃金和新興市場貨幣部位。

彭博資訊報導，全球四種類股對中國需求陡降的抗跌性最弱：

一、礦業

中國是全球最大鐵礦砂消費國，而鐵礦砂是大型礦業公司主力產品，所以礦業公司將首當其衝。力拓（Rio Tinto）和必和必拓（BHP）的中國營收占比分別為50%和60%，嘉能可（Glencore）和英美資源（Anglo American）也都超過20%。

二、奢侈品

精品集團如路易威登（LV）母公司LVMH、Gucci母公司開雲集團（Kering）和愛馬仕（Hermes）尤其易受中國需求轉弱打擊，高盛估計中國市場占其年營收17%至20%之多。這三家公司加上歷峰（Richemont）、帥奇（Swatch）和盟可睞（Moncler），8月迄今市值合計蒸發860億美元。

三、半導體

摩根史坦利 的數據顯示，輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm ）等美國晶片 公司一大部分營收來自中國。今年美中科技戰升溫，出口管制進一步擾亂供應鏈，已經打擊晶片產業；中國消費者支出疲軟，將影響全球智慧手機出貨量，抵銷人工智慧（AI）熱潮對半導體股的助力。

四、工業、機具

中國需求比預期弱，導致日本工廠自動化與機具公司發那科（Fanuc）下修全年營業利益預測。摩根史坦利已調降對中國曝險最深的日本類股投資評級，機具股降為「減碼」，電器股降為「中立」。