中國電池產業鏈大舉前進歐洲 日、韓、東南亞也在列

中國國產新能源汽車紛紛走出國門，作為新能源汽車核心部件的動力電池，僅2023年上半年，就有億緯鋰能、科達利、華友鈷業、寧德時代、欣旺達等多家上市公司，公告了在匈牙利投資 的進展，進軍福斯、賓士、BMW等歐洲車企「大本營」。

業內人士分析，福斯、賓士、BMW等歐洲車企電動化轉型尚未完成，伴隨電動化產品的量產，對動力電池的需求將進一步增長，且動力電池企業在當地建廠擴充產能，便於就近服務大客戶，與龍頭車企形成緊密聯繫，從而降低運輸成本，鞏固產業地位。

證券時報報導，鋰電池材料大廠容百科技董事長白厚善認為，走向海外是行業取得更大市占的宿命。面對境內電池產業鏈的「結構性過剩」，中國鋰電產業鏈勢必要透過出海，以獲得更大的發展空間。

值得一提的是，在出海目的地的選擇上，多數動力電池產業鏈企業均選擇了歐洲、日韓以及東南亞 市場。

特別是歐洲市場，幾乎成為了動力電池企業出海的必選之地。德國、法國、匈牙利、英國、西班牙、葡萄牙、義大利 、比利時、瑞典等，均有中國的動力電池產業鏈企業投資建廠。

其中，寧德時代在匈牙利德布勒森市的電池工廠主體，將於明年試運行，2025年投產；億緯鋰能的全資孫公司億緯匈牙利將以自有及自籌資金投資建設乘用車大圓柱電池專案，投資金額不超過人民幣99.71億元（約13.7億美元）。

華友鈷業擬透過控股子公司，在匈牙利投資建設高鎳型動力電池用三元正極專案，專案計畫總投資12.78億歐元。

此外，比亞迪、中創新航、蜂巢能源等大陸動力電池企業，紛紛宣布計畫在匈牙利建廠。

蜂巢能源董事長楊紅新表示，公司的策略是圍繞著客戶走，未來歐洲和亞太地區對於電池系統的需求增長顯著。

而新能源企業出口，將從「新能源汽車+鋰電池」出口的導向，向「海外新能源產業鏈當地語系化」的發展趨勢轉變，無論是汽車還是鋰電池，或者鋰電池的原材料、裝備，都將逐步向海外市場擴展。