中國官方鼓勵 A股上市公司大買庫藏股

中國官方鼓勵上市公司回購股票 ，每日經濟新聞統計，上周罕見超過40家上市公司宣布將回購股份（意指買回庫藏股），外界預估A股上市公司將出現新一輪回購潮。

受到房企危機與經濟數據不如預期，A股疲弱不振。滬指18日下跌1%收3131.95點，為1月4日以來的近八個月新低。周線繼前一周重挫3%後，18日當周再下跌1.8%。

彭博援引知情人士透露，中國監管部門上周透過交易所做出指引，鼓勵科創板公司回購股份，而17日盤後便有逾30家公司公告將回購股份，這些公司多為科創板公司，行業涵蓋電子、生物醫藥、科技等。

而中國證監會18日針對活躍資本市場措施議題也表示，在一籃子政策中，將放寬相關回購條件，支持上市公司開展股份回購等。

一般來說，回購有兩大作用：一為平淡交易創造買家，藉此提升市場活躍度，例如某公司回購並註銷股份能增加每股收益；另方面，在市場缺乏信心下，公司價值低於價格，回購是增加股東財富最簡單最直接方法。

統計數據顯示，A股今年以來分紅金額約1.79兆元人民幣，但實際回購金額僅200億元人民幣。意味一些上市公司仍有回購空間。事實上，16日開始便有A股公司行動，科思科技、奧泰生物、理工導航、麥瀾德、晶華微等董事長提議回購公司股份。