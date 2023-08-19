國際油價震盪下行 中海油樂觀估下半年每桶80美元

中國海洋石油有限公司總裁周心懷（左二）18日表示，對於上半年國際油價在震盪下行，仍對國際油價保持謹慎樂觀，他預估下半年有望達到80美元每桶的水準，若每桶介於65美元至75美元，也是可以接受的範圍。（中新社）

中國海洋石油 有限公司（中海油）總裁周心懷18日表示，對於上半年國際油價 在震盪下行，仍對國際油價保持謹慎樂觀，他預估下半年有望達到80美元每桶的水準，若每桶介於65美元至75美元，也是可以接受的範圍。

香港 文匯報訊報導，身兼中海油首席執行官的周心懷於中期業績說明會指出，二季度中國經濟表現略差過市場預期，中國國內油氣需求的增幅面臨挑戰，市場整體預計國內油氣需求達峰。他提到，由於俄羅斯與石油輸出國組織（OPEC）商定減產，讓全球供應有很多不確定性。

周心懷說，公司會力爭增儲上產，體質增效，保持業內核心競爭力。目前，公司維持全年淨產量6.5億至6.6億桶油當量的目標。

首席財務官謝尉志則表示，目前現金流充裕，公司有能力回購股份，雖然港股相對A股的股價偏低，但港股大股東持股比例較高，約超過60%，市場流通股偏少，若回購則令市場流動性降低，公司會權衡利弊作出審慎決定。

謝尉志解釋，按照國際油價走勢，桶油成本基本維持在去年相當水平，成本得到有效控制。桶油作業費7.16美元，下降8%，成本競爭優勢持續鞏固。

中海油昨收報12.76港元，微升0.16%。