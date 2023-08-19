大摩看旺AI 按讚台積、創意、日月光等台廠

台積電。（路透）

人工智慧（AI ）族群股價震盪，摩根史坦利證券發布報告指出，全球半導體營收下半年會復甦，但不會V型反彈。AI半導體前景看好，在相關台廠中，看好有定價能力的企業，包括台積電 、聯電、晶心科、世芯-KY、創意、日月光投控、京元電子等。

報告指出，終端需求看起來不會進一步惡化，隨著晶圓代工廠產能利用率下滑，將使今年下半年庫存枯竭。雖然晶圓代工及IC設計今年第3季營收不會有強勁季成長，會呈現U型復甦，但預期今年營收及獲利會優於去年全年。

大摩評估，大多數半導體公司在2024年預估營收會成長10%或以上，營業利益率也會改善。扣除有結構問題的公司，投資 人可以為2024年的復甦做準備，先布局估值更便宜的個股。

相關台股方面，大摩看好受惠於AI長線趨勢的個股，尤其是持續有定價能力的個股，給予「優於大盤」的投資評等，首選是技術優勢的台積電，看好耕耘特殊利基型市場有成的聯電、特殊應用IC（ASIC）股世芯-KY及創意、RISC-V CPU IP核心廠晶心科、封測代工（OSAT）領導廠商日月光投控、高效能運算（HPC）測試廠京元電子。

在景氣周期已落底的次產業，同樣給予「優於大盤」的投資評等，包括譜瑞-KY及瑞昱。在記憶體次產業中，看好儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠群聯及編碼型快閃記憶體（NOR Flash）廠華邦電。

大摩對相關個股的目標價為：台積電718元（台幣，下同，約22.3美元）、聯電55元（約1.7美元）、日月光投控128元（約4美元）、京元電子68元（約2.1美元）、華邦電31.3元（約1美元）、群聯470元（約14.6美元）。

報告指出有些公司受惠生成式AI及AI伺服器趨勢，大摩看多台積電等台廠，但對於短期需求保持謹慎態度，給予信驊中性評價。

另外，大摩不看好逐漸喪失定價能力的公司，給予「劣於大盤」的投資評價。包括8吋晶圓代工廠世界先進、5G系統單晶片（SoC）市場激烈競爭的聯發科、砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠穩懋。