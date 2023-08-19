我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

大摩看旺AI 按讚台積、創意、日月光等台廠

記者張瀞文／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

人工智慧（AI）族群股價震盪，摩根史坦利證券發布報告指出，全球半導體營收下半年會復甦，但不會V型反彈。AI半導體前景看好，在相關台廠中，看好有定價能力的企業，包括台積電、聯電、晶心科、世芯-KY、創意、日月光投控、京元電子等。

報告指出，終端需求看起來不會進一步惡化，隨著晶圓代工廠產能利用率下滑，將使今年下半年庫存枯竭。雖然晶圓代工及IC設計今年第3季營收不會有強勁季成長，會呈現U型復甦，但預期今年營收及獲利會優於去年全年。

大摩評估，大多數半導體公司在2024年預估營收會成長10%或以上，營業利益率也會改善。扣除有結構問題的公司，投資人可以為2024年的復甦做準備，先布局估值更便宜的個股。

相關台股方面，大摩看好受惠於AI長線趨勢的個股，尤其是持續有定價能力的個股，給予「優於大盤」的投資評等，首選是技術優勢的台積電，看好耕耘特殊利基型市場有成的聯電、特殊應用IC（ASIC）股世芯-KY及創意、RISC-V CPU IP核心廠晶心科、封測代工（OSAT）領導廠商日月光投控、高效能運算（HPC）測試廠京元電子。

在景氣周期已落底的次產業，同樣給予「優於大盤」的投資評等，包括譜瑞-KY及瑞昱。在記憶體次產業中，看好儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠群聯及編碼型快閃記憶體（NOR Flash）廠華邦電。

大摩對相關個股的目標價為：台積電718元（台幣，下同，約22.3美元）、聯電55元（約1.7美元）、日月光投控128元（約4美元）、京元電子68元（約2.1美元）、華邦電31.3元（約1美元）、群聯470元（約14.6美元）。

報告指出有些公司受惠生成式AI及AI伺服器趨勢，大摩看多台積電等台廠，但對於短期需求保持謹慎態度，給予信驊中性評價。

另外，大摩不看好逐漸喪失定價能力的公司，給予「劣於大盤」的投資評價。包括8吋晶圓代工廠世界先進、5G系統單晶片（SoC）市場激烈競爭的聯發科、砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠穩懋。

AI 台積電 投資

上一則

理想汽車Q2交車量年增2倍 拚當豪車龍頭

下一則

中國祭6招提振股市 擬延長交易時間

延伸閱讀

南北布建 台積2奈米拚明年試產

南北布建 台積2奈米拚明年試產
AI行情還有多久？他說從Nvidia來看 泡沫接近最高峰

AI行情還有多久？他說從Nvidia來看 泡沫接近最高峰
台積美廠成本高 劉德音促美獎勵晶片採購

台積美廠成本高 劉德音促美獎勵晶片採購
台積中科2奈米建廠 都審又卡關

台積中科2奈米建廠 都審又卡關

熱門新聞

台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢