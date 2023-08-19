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中國祭6招提振股市 擬延長交易時間

記者林宸誼／綜合報導
為提振A股投資者信心，中國證監會18日祭六大招，其中包括研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間。（路透）
為提振A股投資者信心，中國證監會18日祭六大招，其中包括研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間。（路透）

為提振A股投資者信心，中國證監會18日祭六大招，其中包括降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率，以及研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，以滿足投資交易需求。

澎湃新聞報導，證監會就中國中央「要活躍資本市場、提振投資者信心」提出六大措施：分別是加快投資端改革，大力發展權益類基金；提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者；優化完善交易機制，提升交易便利性；激發市場機構活力，促進行業高品質發展；支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度；加強跨部委協同，形成活躍資本市場合力。

在加快投資端改革，大力發展權益類基金方面。證監會提到，要放寬指數基金註冊條件，提升指數基金開發效率，鼓勵基金管理人加大產品創新力度。推進公募基金費率改革全面落地，降低管理費率水準。

提高上市公司投資吸引力方面。證監會提出，要建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併購重組「綠色通道」。同時，要強化分紅導向，推動提升上市公司特別是大市值公司分紅的穩定性、持續增長性和可預期性。

優化完善交易機制方面，證監會指出，目前已宣布降低結算備付金繳納比例，降低股票基金申報數量要求，研究將ETF引入盤後固定價格交易機制，推出創業板詢價轉讓和配售減持制度。

下一步將推出以下措施：一是降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率。二是進一步擴大融資融券標的範圍，降低融資融券費率，將ETF納入轉融通標的。

值得注意的是，證監會也提到，研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。

而在支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度方面。下一步，首先將持續優化互聯互通機制，進一步拓展互聯互通標的範圍，在港股通中增設人民幣股票交易櫃檯。其次是在香港推出國債期貨及相關A股指數期權。最後是支持在美上市中概股在香港雙重上市。

至於近期市場對股票市場T+0交易制度討論較多，證監會認為，目前A股市場以中小投資者為主，持股市值在人民幣50萬元以下的小散戶占比96%，現階段實行T+0交易可能放大市場投機炒作和操縱風險，因此現階段實行T+0交易的時機不成熟。

證監會還表示，持續暢通企業境外上市管道，推出更多符合條件的「綠燈」案例，包括市場較為關注的協議控制（VIE）架構企業和平台企業。

證監會指出，目前Ａ股中長期資金持股占比不足6%，遠低於境外成熟市場普遍超過20%的水準，正在研究制定資本市場投資端改革方案，重點是營造有利於中長期資金入市的政策環境。

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