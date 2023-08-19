理想汽車Q2交車量年增2倍 拚當豪車龍頭

理想汽車今年第2季理想汽車已交付8萬6533輛，比去年同期增長了兩倍。（本報資料照片）

交付量屢創新高的理想汽車，確實已經具備說出這句話的實力，資料顯示，今年第2季理想汽車已交付8萬6533輛，直接比去年同期增長了兩倍。

得益於銷量的上漲，讓理想汽車的財報數據更好看了。理想汽車此前公布今年第2季財報，營收高達286.5億元（人民幣，下同，約39.5億美元），年增228.1%，再創歷史新高；淨利為23.1億元（約3.2億美元），去年同期虧損6.18億元。季度末公司現金儲備737.7億元（約101.6億美元）。

21世紀經濟報導，理想汽車已經連續三季實現盈利，也是繼比亞迪和特斯拉 之後，第三家能夠連續保持季度盈利的新能源汽車企業。目前放眼全球，新能源汽車行業也只有這三個公司跨越了生死線，「自我造血」持續盈利。

不過，和訊網報導，由於產能限制，理想第3季的交付指引有所放緩。理想預計車輛交付量為10萬輛至10.3萬輛，約等於每月交付3.33萬輛至3.43萬輛，而理想汽車在6月和7月的交付量分別為3萬2575輛和3萬4134輛，與第3季交付指引接近。

關於產能的限制，理想汽車董事長李想在公布第2季財報電話會議上坦言，「目前給出的銷量指引已經是三季度產能的極限。」在年初制定銷售目標時，理想基於形勢和團隊處於組織變革期的因素考量，將年度目標下調至30萬輛，而今年的銷量表現相比年初制定的目標有所提升。

理想汽車總裁馬東輝透露，目前限制產能的主要瓶頸在零部件供應環節，零部件的產線還在調試和驗證當中，仍然需要一定的準備時間。

但針對第4季的銷量表現，李想表現出了十足的信心：「4季度產能提升後實現4萬的交付目標，我覺得沒有任何問題。」

理想汽車6月官宣首款純電MPV車型理想MEGA，新車將於年底發布，明年開始向用戶交付。對於純電車型MEGA，李想給出了高預期。財報電話會議上，李想再次重申，「有信心MEGA會成為50萬以上銷量第一的產品，不分能源形式，不分車身形式。」

不過，在推出純電車型繼續衝高銷量的同時，理想的充電基礎設施建設仍有待加速。今年4月至今，理想汽車僅建成37座理想5C超級充電站。財報電話會議上，理想方面表示，目標於今年底建成超過300座，2025年底建成超過3000座理想5C超級充電站。