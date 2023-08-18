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聯想業績黯淡 Q2淨利減66% 董座：通路去庫存近尾聲 下半年看好

記者林宸誼／綜合報導

全球最大個人電腦（PC）大廠聯想集團17日公布第2季財報（2023財年第1季），受到個人電腦及基礎設施業務需求放緩影響，單季營收129億美元，年減24%；淨利1.765億美元，年減66%。

財報顯示，個人電腦以外業務在集團整體營業額中的占比已達41%。

聯想集團董事長楊元慶在業績交流會上表示，PC業務過去三季大多是消化通路庫存，如今已接近完成，近期聯想PC送貨量已經開始高於通路出貨量，這意味著聯想PC業務下半財年將比上半財年表現好。聯想看好後續PC市場的刺激因素包括：Window11替代效應、上一輪PC爆發潮帶來的換機周期啟動，人工智慧給PC帶來的新革命和新需求等方面。

楊元慶在財報中指出，上個季度宏觀環境充滿挑戰，硬體產品業務依然處於調整階段，服務導向的轉型業務增長強勁、盈利能力穩固，個人電腦以外業務在集團整體營業額中的占比得到進一步提升，體現多元化增長引擎的建設成效。

楊元慶還表示，對未來幾季業績改善持謹慎樂觀態度。他並宣布未來三年，將追加10億美元以上的投資，用於在全球範圍內加速部署人工智慧的技術和應用。

楊元慶提到，AIGC生成式人工智慧和LLM大語言模型，是人工智慧發展和應用的催化劑和加速器，同時也要看到，AIGC和LLM只是人工智慧的一部分，而公司的智慧化轉型戰略，是要打造人工智慧驅動的從口袋到雲端的全棧式能力。

聯想財報顯示，由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智慧設備業務，組成智慧設備業務集團（IDG），因清理通路過剩存貨，上季營收103億美元，年減28%；不過聯想仍保持全球個人電腦行業市占率的冠軍地位、市占23.2%。

基礎設施方案業務集團（ISG）營收19億美元，年減8%。主要受全球雲服務廠商放緩科技支出，影響營收和利潤表現，但高價值的存儲、軟件、服務等業務均實現強勁增長。其中存儲業務在三位數增長驅動下，市占達全球第四。新興的AI硬體基礎設施相關業務也年增139%增長，排名全球第三。

方案服務業務集團（SSG）方面，實現強勁增長和高盈利能力，營收17億美元，年增18%。

區域表現方面，中國的營收年減29%，主要由於個人電腦及基礎設施業務需求放緩所致。除中國外的亞太區營收年減17%，但跌幅仍低於集團平均水平。

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