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中國手機廠 新一輪AI軍備競賽 押注大模型 強攻「語音助手」

記者林宸誼／綜合報導

包括蘋果、華為小米等相繼押注AI大模型，AI應用場景拓展的背後，是手機廠新一輪「AI軍備競賽」，希望透過AI晉身高階手機廠行列。不過整體來看，目前手機廠商對AI大模型的布局還局限於「語音助手」。

證券時報報導，小米集團董事長雷軍表示，大模型是重大技術革命，小米必須全面擁抱。據瞭解，目前小米公司旗下基於語音交互的人工智慧服務平台「小愛同學」已升級大模型，8月14日開始邀請測試，小米手機端側大模型已初步跑通。

除了小米之外，華為終端業務CEO余承東也表示，AI大模型技術的發展將會帶來下一代智慧終端機作業系統的智慧體驗。而在華為HarmonyOS 4的升級中，智慧助手「小藝」已經接入了AI大模型技術。

在近期蘋果2023財年第3財季財報發布會上，蘋果CEO庫克也表示，蘋果多年來一直在研究生成式人工智慧和其他模型，未來幾個月內，蘋果公司用於生成式AI的研發支出將進一步增加。這也是蘋果首次官方確認介入AI大模型。

榮耀CEO趙明則指出，未來將把AI大模型引入端側賦能YOYO智慧助手，打造更加個人化、人性化，隱私保護更周全的端側個人模型，帶來多模態自然交互、精準意圖識別、複雜任務的閉環服務等新體驗。

百度旗下小度於5月22日發布首款手機小度青禾學習手機，該手機搭載了小度靈機大模型，提供AI拍照講題、中英文AI作文輔導、AI口語練習等學習指導。

由於目前手機賽道的競爭已經進入存量博弈階段，手機廠商需要在新技術上建立競爭優勢，也需要透過新的賣點角逐高階市場。

目前來看，中國手機廠商在AI大模型領域的發展速度領先於海外巨頭，因此AI大模型也被視作中國手機廠商建立競爭優勢、衝擊高階市場的方向之一，因此在手機市場的「存量之戰」中，高階化成了必須啃下的硬骨頭。

AI 小米 華為

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