外資加速回流 義烏市場主體破百萬戶

浙江義烏市市長葉幫銳8月16日為義烏市珒泰貿易有限公司頒發了營業執照。這家外商投資 企業是義烏第100萬戶市場經營主體，兩名股東分別是中國人徐航飛和土耳其外商安納斯。

中新社報導，「從提交申請材料到領取營業執照只用了一天，在義烏辦執照又簡便又快速」。在義烏經商已有9年的安納斯說，這次成立的新公司將主要從事服裝跨境貿易。

自2022年12月，浙江義烏推出優化國際營商環境和涉外服務10項新舉措以來，外商加速回流當地，外資經營主體激增。截至目前，義烏市新設外資經營主體達832戶，同比增長170.13%，占浙江省的四分之一。

義烏是浙江省最早獲得外資登記權限的縣級市之一，該省首本外資合夥企業執照就在這裡誕生。目前，該市共有外資經營主體8836戶，占浙江省的六分之一。當地外商投資來源主要集中在一帶一路 沿線國家（地區），其中前五的國家（地區）分別為中國香港 （1099戶）、葉門（787戶）、伊拉克（671戶）、巴基斯坦（606戶）、印度（541戶）。

8月10日，浙江省市場經營主體總量正式突破1000萬戶，成為中國第5個市場經營主體總量破千萬戶省分。