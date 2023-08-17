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人民幣兌美元續貶 降幅為40天來新低

記者陳政錄／綜合報導
人民幣對美元的匯率貶勢不止。（取材自澎湃新聞）
人民幣對美元的匯率貶勢不止。（取材自澎湃新聞）

人民幣兌美元中間價持續震盪下跌，據中國外匯交易中心數據顯示，16日人民幣兌美元中間價報7.1986，下調218點，貶值至2023年7月7日以來最低，降幅創2023年6月26日以來最大。

這是人民幣對美元匯率的連續第四個交易日調降，前一日（8月15日），人民幣兌美元中間價調降82個基點，報7.1768。

目前，人民幣兌美元、離岸價也均維持跌勢，16日早分別報7.2937、7.3241。上一交易日，在岸人民幣收報7.2868，離岸人民幣則跌破7.33關口，單日內貶值逾200點。

對於人民幣匯率呈壓，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟解讀，主要是因為美元指數反彈抬升形成人民幣被動貶值。他說，市場對歐美銀行業的基本面和未來展望重新開始重視和擔憂，對美元的避險需求有所提高，推升了美元指數。

Wind數據顯示，從近期上升趨勢起點7月13日起計算，截至8月15日，美元指數累計走高約2.42%。

但巨豐投顧高級投資顧問楊前進認為，中長期看，考慮美國聯準會升息周期將結束等因素，人民幣貶值的壓力並不大。

龐溟也表示，中國宏觀經濟基礎好、實力強、信心足，外匯政策工具箱辦法多、工俱全，預計「7.3」將是人民幣在今年第三季的最低點位。

他補充，後續人民幣匯率走勢，將繼續受到美元指數、其他主要經濟體經濟表現與政策取向，以及中國宏觀經濟基本面等因素的影響，雖然仍會有一定波動，但人民幣匯率將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

匯率 投資 聯準會

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