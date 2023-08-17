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京東Q2淨利增50％ 商家數增加逾1倍

記者謝守真／綜合報導
京東集團16傍晚公布其第2季業績表現亮眼。（取材自新華網）
京東集團16傍晚公布其第2季業績表現亮眼。（取材自新華網）

中國零售巨頭京東16日傍晚公布2023年第2季財報，第2季營收2879.3億元（人民幣，下同，約394.6億美元），年增7.6％，優於市場預期；第2季歸屬於普通股股東淨利66億元，年增50.4％，獲利表現亦超出市場預期；每股盈利2.09元。

京東指出，本次財報「核心指標全面超出預期」。京東集團首席執行官許冉表示，第2季得益於持續優化的業務結構，以及領先的供應鏈能力，京東取得穩健的財務和經營表現。

許冉表示，第2季第三方商家數量增加超過一倍，並達到歷史新高。這一成果充分體現了京東在作為戰略重點之一的開放生態建設方面所作出的努力，也賦能以更優性價比為用戶提供豐富的商品選擇。

京東集團首席財務官單甦表示，京東零售業務方面，在供應鏈優勢和高質量服務能力的推動下，家電和3C等核心品類繼續獲得市占，同時大商超品類按預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式。

此外，京東零售分部第2季營收為2532.8億元，上年同期是2415.57億元。據悉，該分部的經營利潤為81.43億元，上年同期為81.73億元。

另，財報還透露，該公司2023年第2季的研發費用自2022年同期的40億元上升了1.1%至41億元。今年第2季，研發費用占營收比重為1.4%，去年同期為1.5%。

此前，有媒體曾報導，京東物流第2季經調整後淨利潤為8.3億元，年增288%。而營收410億元，年增31.2%。

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