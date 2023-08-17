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南北布建 台積2奈米拚明年試產

記者簡永祥╱綜合報導

台積電為站穩先進製程的領先地位，消息人士透露，內部已組成2奈米（N2）「One Team」的任務編組，展開衝刺2奈米試產及量產的行動，推動新竹寶山和高雄廠於2024年同步南北試產、2025年量產。

台積電創辦人張忠謀日前出席台積電全球研發中心啟用儀式時，勉勵台積人記取英國海軍的前車之鑑，不要因為新中心落成，重蹈英國海軍的沒落之路。面對創辦人的期許，台積也從善如流，組成2奈米（N2）「One Team」。消息人士說，這個任務編組同時編制寶山及高雄廠量產前研發（RDPC）團隊人員，將成為協助寶山廠及高雄廠廠務人員接手試產及量產作業的種子部隊。

據調查，在3奈米及2奈米先進製程有不能遭對手進逼，以及7奈米和部分成熟製程因訂單減少導致產能下降的雙重壓力，台積電配合2奈米計畫推動，也罕見進行建廠以來「騰籠換鳥」人力和產能大調動。初步估計，將調集中科15B廠逾400人及南科15A廠逾300名人力，投入支持新竹寶山和高雄廠的2奈米計畫。

台積電證實公司成立「N2 One Team」任務編組，但拒絕透露有多少人員編制及執行項目。也拒絕評論中科15廠和18廠的人員調度作業，是否與2奈米計畫有關。

台積電2奈米生產重鎮新竹寶山，可容納台積電興建四座2奈米超大型旗艦廠（Giga Fab），照說台積電可在新竹寶山的第一廠完成建廠後，立即著手蓋第二座，為何台積電將高雄廠原規畫28米製程改為2奈米，變更案頗令值得探究。

由於蘋果一直是台積電率先量產先進製程的第一個客戶，外界推斷台積電此舉，一來是蘋果規畫導入2奈米的數量遠非台積電一個廠能供應；如果不是蘋果，另一可能是還有新客戶也急著採用2奈米製程，且數量應該與蘋果不相上下，外界推測若是來自高效能運算晶片的客戶，很可能是超微和英特爾。

但不論下單的客戶是誰，台積電罕見南北同時布建2奈米晶圓廠產能，也凸顯台積電對自家研發出來的2奈米信心十足，並要用最短的時間拉升良率和產量，讓有意分食代工訂單的三星、英特爾無法撼動台積電的訂單。

台積電 晶片 三星

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