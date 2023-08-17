騰訊Q2廣告復甦 淨賺262億 但員工減少約1700人

騰訊控股第2季淨利人民幣262億元，年增41%。（中通社）

騰訊控股16日公布2023年第2季財報，得益於廣告業務復甦影響，淨利262億元（人民幣，下同，約35.9億美元），年增41%。營收1492億元，年增11%；每股盈利2.761元，年增42%。

今年上半年累計營收2992億元，上半年淨利520.09億元，分別年增11％、24%，上半年每股盈利5.486元。

騰訊控股董事會主席馬化騰在財報中表示，廣告業務實現快速增長，得益於在廣告平台上應用了機器學習能力及視頻號的商業化。將繼續推動創新，包括透過生成式人工智慧 ，正以騰訊雲模型即服務（MaaS）為合作夥伴提供模型庫，同時也在打磨自研的專有基礎模型。

騰訊第2季增值服務業務年增4%，至742億元。得益於「VALORANT」、「Triple Match3D」及「勝利女神：妮姬」的貢獻。本土市場遊戲營收穩定，為318億元；國際市場遊戲營收增長19%，至127億元。社交網路營收297億元，年增2%。

第2季網路廣告業務年增34%，至250億元，反映了視頻號廣告的強勁需求、機器學習廣告平台的不斷優化，上年的低基數效應。其中第2季的視頻號廣告收入超過30億元。

第2季金融科技及企業服務業務營收年增15%，至486億元。金融科技服務營收實現雙位數增長，得益於線下線上商業支付活動的增加。企業服務收入有所改善，實現低雙位數增長，得益於視頻號直播帶貨交易產生的營收以及雲服務的輕微增長。

第2季微信 及WeChat合併月活帳戶數13.27億，年增2%。

不過，科技業裁員 未歇，騰訊控股營收已連續兩季保持增長，淨利潤增速連續四季超過營收。不過，財報也顯示，截至6月30日，集團有10.45萬名雇員，較3月31日的10.62萬減少約1700人。顯示騰訊第二季可能仍在裁員。

此外，截至6月30日六個月的總酬金成本為540.69 億元，如果按6月30日的員工數計算，騰訊員工每個月的平均酬金約為8.6萬元，實際可能會有變化。