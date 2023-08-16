全球需求下滑 中國對東協貨櫃運價 持續下跌

上海航運交易所發布數據顯示，11日即期市場上海至新加坡 20尺貨櫃運價跌至140美元，較上周下跌2.10%，比今年3月底的高點跌去三成。

這意味中國與第一大貿易夥伴東協的貨櫃運價持續下跌，反映出雙方貿易總量正在衰退。分析認為，這與全球需求下滑、缺電，以及中美貿易摩擦有關。

根據中國海關總署的數據，今年5至7月中國對東協出口貨物總額年增率分別下降15.92%、16.86%和21.43%，不僅連續三個月衰退，而起衰退降幅逐月擴大。

在東協六大貿易夥伴中，中國對越南 、馬來西亞、泰國 、印尼、泰國以及菲律賓出口額年增率均已連跌三個月甚或以上，對新加坡出口在5月、7月也下跌。

財新網報導，上海昂泰國際貨運代理有限公司聯合創始人祝健表示，大量半成品由中國運輸到東協國家組裝，東協作為最終銷售國把商品出口至歐美等國。疫情後全球經濟下滑，導致這一區域貿易深受影響。

一名貨櫃航運公司業務人員說，近幾個月受終端需求下降，越南從中國進口的機電半成品、化工品、紡織原料及製品、塑料及製品、陶瓷和玻璃品等均較去年大幅下降；此外，受施工季節性因素等影響，近幾個月東協各國基建、建築材料的進口也有所減少。

這連帶影響東協地區製造業採購經理人指數（PMI）的表現，2023年以來，越南、馬來西亞的製造業PMI連續多個月處在50榮枯線下方；泰國、新加坡的製造業PMI連續下降三個月，目前僅略高於榮枯線。