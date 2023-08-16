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美台AI概念股 大小摩按讚 激勵2地股價勁揚

記者張瀞文、劉忠勇／綜合報導
大摩、小摩兩投行分別按讚AI龍頭股輝達與廣達等六大台廠。（路透）
大摩、小摩兩投行分別按讚AI龍頭股輝達與廣達等六大台廠。（路透）

摩根史坦利（大摩）與摩根大通（小摩）兩大華爾街投行分別按讚AI龍頭股輝達（NVIDIA）與廣達等六大台廠，激勵輝達股價14日狂漲7.1%，台系AI股也群起狂揚，進而拉升美台股市紛紛上漲，成為領漲兩市指數的領頭羊。

大摩14日發布最新報告重申美國晶片股輝達（NVIDIA） 仍是其「首選」，認為在該公司下周發布財報前，不失為進場良機，激勵輝達股價14日狂漲7.1%，締造5月25日來最大單日漲幅，15日早盤再漲1.2%。

大摩分析師發布報告指出：「我們認為最近（輝達股票的）賣壓形成了進場良機。儘管供應受限，我們仍預料（輝達）業績將超乎預期、且會調高財測，重要的是，未來三到四季的（訂單）能見度很強。」

此外，分析師並表示：「輝達依然是我們的首選股，因為AI投資需求的巨大轉變，以及相對失衡的供需狀況，在未來幾季將持續存在。」輝達預定8月23日公布上季財報。

大摩說，輝達上次公布財報時預測的第2季營收，比首季實績與投行預估數大幅高出40億美元，為半導體業界史上最大單季增額，「我們預期這個數字還有健全的增加空間」。

小摩也在最新出具的「台灣ODM」產業研究報告中指出，隨AI伺服器需求強勁增長，加上台廠分別囊括各國際大廠訂單商機，AI股行情還未結束。台廠中，看好廣達、緯穎、華碩、緯創、微星、英業達。

儘管AI股近來紛遭投資人獲利了結，衝擊股價拉回修正，不過小摩發布最新報告評估ODM廠獲利，並更新AI伺服器市場預測。報告指出，雖然AI伺服器股在強勁反彈後盤整，但仍看好這個主題，因為目前仍在AI長線正向發展的初期階段。

報告指出，由於繪圖晶片（GPU）供應吃緊及下半年伺服器ODM前景分歧，投資人日益擔心AI伺服器成長力道。市場預期高端AI伺服器明年出貨量將大幅增加到50萬台，投資焦點放在AI伺服器獲利率、市占趨勢及需求是否持續。

報告分析，廣達及英業達在美國超大規模雲端企業的AI伺服器業務合作多，且廣達獲利可能更高；緯穎雖在美國超大規模雲端企業的AI伺服器市占較低，但在中東伺服器市場據主導地位。另外，鴻海可望受惠於戴爾AI伺服器中的高占比，因此相關AI股仍持續看俏。

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