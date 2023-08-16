特斯拉EV電池 中企占比達4成 中國逐步掌握主導權

在純電動汽車（EV）材料領域，中國的存在感正在增強。對美國特斯拉 的1萬3428家推定供應商進行分析後發現，在總共61家蓄電池中（電瓶），中國企業的占比達到四成，按國家來看，數量最多。

日經中文網報導，為了確保在經濟安全保障方面的重要物資，各國已開始加強監管和擴大投資 。在稱得上是純電動汽車核心部件的電池材料領域，中國正在逐步掌握主導權。

在102家「無機化學」供應商中，中國的占比同樣最高，達到33%，由此可見特斯拉對中國供應鏈 的依賴程度之高。

從事數據分析業務的日本FRONTEO用最高為10的「Choke Point Score」指數來顯示最終產品製造商對供應商的依賴程度，此次以該指數為基礎，分析了特斯拉的主要客戶。

該指數方面，大型鋰加工企業贛鋒鋰業為6.8，大型無機化學企業聯瑞新材為7.1，鈷材料企業浙江華友鈷業為5.7，對特斯拉具有較大影響力的企業浮出水面。

對各企業股東的控股關係進行分析後發現，聯瑞新材和浙江華友鈷業分別獲得9%和12%的中國政府的間接出資，可以看到一定的影響力。

從選定的特斯拉的所有供應商的國家和地區來看，美國企業占比較大，達到22%，其次是中國企業，占17%。與美國通用汽車（GM）相比，供應商中的中國企業的比例高出4個百分點。

對中國的依賴可能存在風險。FRONTEO董事山本麻理指出：「最令人擔憂的問題是，中美主導權之爭導致供應鏈斷裂，電池採購變得困難」。EV需要使用數量龐大的零部件，如果特定供應商停止供貨，將無法繼續生產。