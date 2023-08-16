中概股失色 避險基金Q2減持 反映市場情緒趨謹慎

中國經濟前景不明，且地緣政治緊張局勢升溫，Coatue、D1 Capital和老虎全球管理（Tiger Global）等避險基金第2季削減了對中國概念股持股比重，反映市場情緒趨於謹慎。

路透報導，老虎全球將京東的持股削減約12%，從11億美元減至7.193億美元，同時減少中國招聘平台看準網的持股數。

根據監管文件顯示，由前老虎全球基金經理創立的對沖基金Coatue Management，上季減持阿里巴巴、百度 、京東、看準網、貝殼找房、理想汽車、拼多多等中概股。

根據文件，3月至6月這段期間，Coatue共計減持90%的阿里巴巴。

另一檔對沖基金D1 Capital Partners，上季幾乎全數賣出持有的170萬股阿里股份，涉及金額1.768億美元。

培根（Louis Bacon）主管的對沖基金摩爾資本（Moore Capital Management）也出售全部阿里持股，涉及資金2億美元。

「大賣空」原型貝瑞主管的對沖基金Scion Asset Management，出售全部阿里與京東持股。

美國證券交易委員會（SEC）規定，機構投資 人必須在13F文件中揭露持股資訊。近來數據顯示，中國經濟復甦存在不平衡現象，使人們對疫後經濟快速成長的希望破滅，中美地緣政治緊張局勢以及近期中國最大建商碧桂園爆出財務危機，更加深市場擔憂情緒。

與此同時，美國總統拜登 上周宣布一項行政命令，禁止美國在中國進行部分科技投資，引發基金經理的擔憂。

由於存在這些不確定性，也導致那些將重點放在中國的共同基金，在上季遭遇 6.74億美元的資金淨流出。高盛表示，7月底，對沖基金對中國的投資遠低於五年平均水平。