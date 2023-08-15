我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

鴻海迎出貨旺季 Q3營收向上 AI伺服器業績可望強勁成長

記者蕭君暉／台北報導
鴻海預期下半年進入傳統出貨旺季，本季營收將優於上季，但前兩年疫情期間高峰需求已過，回到正常需求，因此會比去年同期衰退。（本報資料照片）
鴻海預期下半年進入傳統出貨旺季，本季營收將優於上季，但前兩年疫情期間高峰需求已過，回到正常需求，因此會比去年同期衰退。（本報資料照片）

鴻海14日舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，下半年進入傳統出貨旺季，預期本季營收將優於上季，但前兩年疫情期間高峰需求已過，回到正常需求，因此會比去年同期衰退。

劉揚偉指出，考量全球地緣政治、通膨、貨幣緊縮等外在變數仍多，鴻海今年度營收將由原估持平去年，調整至略為下滑。鴻海14日股價不畏台股重挫207點，逆勢收紅，終場漲1.5元、收110元。

就本季鴻海四大產品線狀況來看，劉揚偉表示，消費智能產品部門在主要客戶新機備貨需求帶動下，預估將「強勁季增」，但因去年基期較高，相關業務將略微年減。

法人解讀，鴻海本季消費智能產品部門業績將較上季強勁成長，主要反映蘋果iPhone 15系列新機備貨強勁需求。

雲端網路產品部門方面，劉揚偉指出，雲端服務供應商（CSP）業績可望季增雙位數百分比，AI伺服器相關產品更是強勁成長，但因為其他產品需求仍較緩，因此預估將持平上季，並較去年同期衰退。

電腦終端產品部門方面，他說，雖然鴻海在個人電腦（PC）相關產品爭取到更多市占率，但是PC產業需求放緩延續到下半年，因此預估本季電腦終端部門業績將持平第2季，並較去年同期衰退。

至於元件其他產品部門，他指出，連接器、鏡頭模組、聲學元件等產品出貨增加，帶動本季元件及其他產品業績將較上季與去年同期增長。

全年展望方面，劉揚偉表示，消費智能產品部門雖然高階產品受通膨影響相對有限，但動能能否持續仍需觀察，維持全年略為衰退的看法。至於元件與其他產品部門，因為部分關鍵零組件布局持續擴大，今年將顯著成長。

至於雲端網路產品部門全年發展，他說，雖然AI伺服器強勁成長、CSP也持續成長，但品牌伺服器廠商，以及網通產品需求未見明顯回升，使得整個雲端網路部門營收從持平下修為衰退；電腦終端產品部門，則因為產業需求放緩將延續到下半年，加上新品出貨遞延到今年底，也從成長下修至衰退。

劉揚偉強調，全球外在變數仍多，包括地緣政治仍緊張、全球通膨、貨幣緊縮等變數，這些均仍待觀察。

談到庫存議題，鴻海財務長黃德才表示，疫情過去後，庫存去化已經回到去年同期水準，現階段PC需求放緩，電腦終端庫存偏高，下半年會回到正常，至於雲端網路產品變化不大。整體來說，庫存去化從第3季延到第4季，但是鴻海則在第3季進入備貨期。

鴻海 雲端 疫情

上一則

美企搶AI人才 祭出高薪

下一則

特斯拉中國Model Y降價促銷 長續航版、高性能版皆下調近2千美元

延伸閱讀

FT：鴻海擴大進軍印度有3大侷限 「中國加一」恐行不通

FT：鴻海擴大進軍印度有3大侷限 「中國加一」恐行不通
看好AI 鴻海再奪輝達大單 晶片模組唯一供應商

看好AI 鴻海再奪輝達大單 晶片模組唯一供應商
蘋果AI釋單 伺服器需求大增 鴻海成大贏家

蘋果AI釋單 伺服器需求大增 鴻海成大贏家
鴻海印度投資額 傳加碼5億美元

鴻海印度投資額 傳加碼5億美元

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多