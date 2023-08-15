鴻海迎出貨旺季 Q3營收向上 AI伺服器業績可望強勁成長

鴻海預期下半年進入傳統出貨旺季，本季營收將優於上季，但前兩年疫情期間高峰需求已過，回到正常需求，因此會比去年同期衰退。（本報資料照片）

鴻海 14日舉行線上法說會，董事長劉揚偉表示，下半年進入傳統出貨旺季，預期本季營收將優於上季，但前兩年疫情 期間高峰需求已過，回到正常需求，因此會比去年同期衰退。

劉揚偉指出，考量全球地緣政治、通膨、貨幣緊縮等外在變數仍多，鴻海今年度營收將由原估持平去年，調整至略為下滑。鴻海14日股價不畏台股重挫207點，逆勢收紅，終場漲1.5元、收110元。

就本季鴻海四大產品線狀況來看，劉揚偉表示，消費智能產品部門在主要客戶新機備貨需求帶動下，預估將「強勁季增」，但因去年基期較高，相關業務將略微年減。

法人解讀，鴻海本季消費智能產品部門業績將較上季強勁成長，主要反映蘋果iPhone 15系列新機備貨強勁需求。

雲端 網路產品部門方面，劉揚偉指出，雲端服務供應商（CSP）業績可望季增雙位數百分比，AI伺服器相關產品更是強勁成長，但因為其他產品需求仍較緩，因此預估將持平上季，並較去年同期衰退。

電腦終端產品部門方面，他說，雖然鴻海在個人電腦（PC）相關產品爭取到更多市占率，但是PC產業需求放緩延續到下半年，因此預估本季電腦終端部門業績將持平第2季，並較去年同期衰退。

至於元件其他產品部門，他指出，連接器、鏡頭模組、聲學元件等產品出貨增加，帶動本季元件及其他產品業績將較上季與去年同期增長。

全年展望方面，劉揚偉表示，消費智能產品部門雖然高階產品受通膨影響相對有限，但動能能否持續仍需觀察，維持全年略為衰退的看法。至於元件與其他產品部門，因為部分關鍵零組件布局持續擴大，今年將顯著成長。

至於雲端網路產品部門全年發展，他說，雖然AI伺服器強勁成長、CSP也持續成長，但品牌伺服器廠商，以及網通產品需求未見明顯回升，使得整個雲端網路部門營收從持平下修為衰退；電腦終端產品部門，則因為產業需求放緩將延續到下半年，加上新品出貨遞延到今年底，也從成長下修至衰退。

劉揚偉強調，全球外在變數仍多，包括地緣政治仍緊張、全球通膨、貨幣緊縮等變數，這些均仍待觀察。

談到庫存議題，鴻海財務長黃德才表示，疫情過去後，庫存去化已經回到去年同期水準，現階段PC需求放緩，電腦終端庫存偏高，下半年會回到正常，至於雲端網路產品變化不大。整體來說，庫存去化從第3季延到第4季，但是鴻海則在第3季進入備貨期。